Portal Pudelek podał informację o powrocie Roberta Janowskiego w szeregi TVP. Znany prezenter jednak nie poprowadzi ponownie kultowego programu "Jaka to melodia?", ale pojawi się w innej roli i zaskoczy telewidzów. Tego raczej nikt się nie spodziewał.

Robert Janowski powraca do TVP Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Po tym, jak Robert Janowski oficjalnie ogłosił, że odchodzi z programu Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od razu pojawiły się spekulacje, że prezenter powróci do TVP po zmianie władzy i kierownictwa. Przez długi czas zainteresowani milczeli, za to ogłoszono, że miejsce Roberta Janowskiego za panelem jurorskim w "TTBZ" zajmie Stefano Terrazzino.

Teraz jednak w mediach pojawiła się (nieoficjalna jeszcze) informacja, jak wygląda przyszłość Janowskiego w telewizji. Portal Pudelek ustalił, że Robert Janowski powraca do TVP, jednak w zupełnie innej roli niż wielu się spodziewało. Powszechnie uważano, że poprowadzi on ponownie show "Jaka to melodia?", jednak prezenter ma dołączyć do ekipy programu "The Voice Senior" i ma zostać jurorem.

Robert Janowski wraca do TVP, ale nie do "Jaka to melodia?"

"Robert świetnie się sprawdził jako juror w show Polsatu. Sam jest doświadczonym muzykiem, jesteśmy przekonani, że doskonale poradzi sobie jako trener śpiewających seniorów" – przekazuje informator portalu Pudelek z produkcji programu.

Władze TVP postanowiły zaprowadzić zmiany w serii "The Voice". Programy te cieszą się ogromną popularnością wśród telewidzów, dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu modyfikacji i ulepszeń.

Jak informuje "The Voice", cały skład jurorski programu "The Voice Senior" zostanie wymieniony. Nie zobaczymy już w tym formacie Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej, Haliny Frąckowiak oraz Tomasza Szczepanika.

Nowym jurorem zostanie za to Andrzej Piaseczny, który powróci do telewizji po krótkiej przerwie. Wcześniej można go było oglądać jako jurora w hicie Polsatu "Taniec z gwiazdami". Obok nich mają zasiąść dwie wokalistki, jednak ich nazwiska nie zostały jeszcze ujawnione.

Telewidzów czekają zmiany również w "The Voice of Poland". Obok Lanberry, Tomsona i Barona nie pojawią się już Justyna Steczkowska oraz Marek Piekarczyk. Ich miejsce zajmą Michał Szpak oraz Kuba Badach.

Jedynie w "The Voice Kids" obyło się bez modyfikacji. W kolejnej odsłonie ponownie będzie można zobaczyć Cleo, Nataszę Urbańską oraz Tomsona i Barona.

Robert Janowski pracował w TVP od lat 90.

Robert Janowski to aktor, muzyk oraz prezenter telewizyjny. W latach 90. rozpoczął pracę przy ul. Woronicza. Był jednym z gospodarzy programu porannego "Kawa czy herbata?". W latach 2008-2013 był prowadzącym w "Pytaniu na śniadanie".

Jednakże największą rozpoznawalność Robert Janowski zdobył jako gospodarz popularnego teleturnieju "Jaka to melodia?", który prowadził w latach 1997-2018. Dzięki show zdobył trzy telekamery – w 2000, 2003 i 2008 roku, a finalnie odebrał Złotą Telekamerę.

W 2018 roku po objęciu stanowiska prezesa TVP przez Jacka Kurskiego podjęto decyzję o zakończeniu współpracy z Janowskim, który na kolejne lata związał się ze stacją Polsat i programem "Twoja twarz brzmi znajomo".

Czytaj także: https://natemat.pl/558701,janowski-wroci-do-programu-jaka-to-melodia-zaskakujace-doniesienia-o-tvp