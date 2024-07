Chajzer rezygnuje z walki w Fame MMA! Właśnie ujawnił powody tej decyzji

Filip Chajzer opublikowała nowy post na swoim instagramowym koncie, w którym ogłosił, że nie zawalczy na gali Fame MMA. Zadeklarował, że zrywa umowę z federacją freak fightową. Nadal jednak chce się bić z Gimperem. Złożył nawet propozycję youtuberowi.

Filip Chajzer rezygnuje z walki w Fame. Fot. Instagram / Filip Chajzer

Chajzer nie zawalczy w Fame MMA

"Gimper WAFLU. Wyzywam Cię na pojedynek. Na wadze zejdę do 90 kg w dniu walki. Tylko nie w FAME MMA. Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji" – stwierdził były prezenter.

"Oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z Tobą na PGE NARODOWY. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie" – oświadczył Filip Chajzer.

W dalszej części postu stwierdził, że chce się bić, ale charytatywnie, aby środki zebrane na takiej walce były przeznaczone na jakiś szczytny cel. "Gimper przyjmiesz czy jesteś czereśnia łasa na kasę? Termin oraz cel przekazania pieniędzy do wspólnego ustalenia" – napisał.

Chajzer chciała przeznaczyć pieniądze na mieszkanie w Hiszpanii

Przeciwnik Chajzer jeszcze nie zareagował na jego propozycję. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno były dziennikarz TVN chciał walczyć we freakach. Jak twierdził w rozmowie z naTemat zarobione pieniądze miał przeznaczyć na mieszkanie w Hiszpanii.

– Pani agentka pokazała mi mieszkanie w Hiszpanii. Bardzo mi się spodobało. Trzeba było brać, bo za chwilę przyszliby kolejni ludzie i by je wzięli. Wpłaciłem zaliczkę, wychodzę z tego mieszkania i sobie myślę: gościu ty w ogóle nie masz pieniędzy. I za chwilę dzwoni telefon z Fame MMA. Pytam ich: będę się na***ć? Oni mówią: tak. Ja pytam: za ile? Oni podają mi kwotę i nagle się okazuje, że ta kwota jest równa cenie mieszkania z opłatami, ale tak jeden do jednego. No Steven Spielberg nie wymyśliłby takiego scenariusza. I myślę sobie, okej, a więc to jest po coś – opowiadał.

Quiz: Niebawem wraca "Awantura o kasę". Sprawdź się w pytaniach z tego kultowego teleturnieju

Ponadto na konferencji Fame MMA przed galą wyznał, że "był ćpunem, walił kokę hardkorowo". – Byłem ćpunem. Waliłem kokę, hardkorowo. W najtrudniejszym momencie co sześć minut. Taki był interwał. Każda sekunda staje się wiecznością. Słuchajcie, to jest totalne gówno. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem. To jest walka o siebie, o nowe życie – przekonywał.

To niejedyne problemy byłego prezentera

Jak widać w temacie walki Chajzera w Fame MMA sytuacja szybko się zmieniła. Dodajmy, że w ostatnim czasie głośno jest też o problemach z fundacją byłego prezentera.

Z doniesień Gońca wynikało, że matka pewnego chorego chłopca zarzuciła brak wypłat ze zbiórki, a potem okazało się, że dyrektor wykonawczy Krzysztof Ś. usłyszał zarzut przywłaszczenia pieniędzy z konta "Takiej akcji".

– Sprawę nieprawidłowości, a mówiąc wprost – zniknięcia pieniędzy z konta fundacji odkryłem w zeszłym roku i osobiście zgłosiłem do prokuratury – mówił w jednym z ostatnich wywiadów Chajzer.