Rosja zaskoczyła ws. negocjacji z Ukrainą. Ekspert tłumaczy nam, co naprawdę się dzieje

Natalia Kamińska

W ostatnim czasie Ukraina zmieniła dość wyraźnie swoje stanowisko ws. negocjacji z Rosją. Kijów nie wyklucza, że mógłby usiąść do stołu z przedstawicielami Kremla. Również w Moskwie coraz bardziej skłaniają się do takich rozmów. Co jednak stoi za zmianą strategii i czy faktycznie może dojść do przełomu w tej wojnie? W rozmowie z naTemat.pl tłumaczy to generał Stanisław Koziej. Były szef BBN nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia "z pewnym manewrem politycznym".