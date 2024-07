Zatrucie na popularnym basenie w Warszawie. 21 osób przewieziono do szpitali

Do masowego zatrucia doszło na basenie Polonez OSiR na warszawskim Targówku. Takie objawy miały 23 osoby, które kąpały się na pływalni. 21 z nich ratownicy przewieźli do szpitala.

Na basenie Polonez OSiR w Warszawie doszło do masowego zatrucia chlorem. Fot. Janusz Wójtowicz / Polska Press

Zatrucie wziewne chlorem na basenie Polonez OSiR Targówek

Do zatrucia chlorem doszło na pływalni Polonez OSiR Targówek przy ulicy Łabiszyńskiej. Jak podał "Super Express" w piątek (26 lipca) po godzinie 19 część osób, które przebywały na basenie, zaczęło się skarżyć na dolegliwości świadczące o tzw. zatruciu wziewnym z objawami kaszlu. Po zatruciu chlorem dochodzi do podrażnienia dróg oddechowych i układu pokarmowego, a także poparzenia skóry. Szczególnie powinny na nie uważać osoby chore na przewlekłe choroby płuc i oskrzeli. Z basenu ewakuowano około 60 osób. Jak podał st. kpt. Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP, wszystkie były przytomne i kontaktowe. Wśród 23 poszkodowanych były dzieci. Dwie osoby odmówiły transportu do szpitala. 17 osób pozostawiono w szpitalach na obserwacji.

Wielokrotne przekroczenie norm ilości chloru w basenie Polonez OSiR

Służby pobrały próbki wody z basenu Polonez OSiR do badań. Wykazały wielokrotne przekroczenie norm ilości chloru w wodzie – dowiedział się reporter RMF FM. Badania przekazał rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć. Wykazały, że przy dnie stwierdzono 8,03 mg/l (norma 0,3-0,7), a na poziomie lustra wody 2,41 mg/l (norma (0,3-0,7). Przedstawiciele służb zapewnili jednocześnie, że okolicznym mieszkańcom nie grozi niebezpieczeństwo.