Telewizja Polska zdecydowała się zawiesić w obowiązkach służbowych Przemysława Babiarza. W sprawie poszło o jego "olimpijski" komentarz, iż piosenka "Imagine" Johna Lennona prezentuje "wizję komunizmu". Po dwóch dniach milczenie w tej kwestii przerwał w końcu szef TVP Sport Jakub Kwiatkowski.

"Nie został zawieszony za poglądy". Szef TVP Sport przerwał milczenie ws. Babiarza. Fot. Adam Jankowski/REPORTER

"Bardzo cenię i szanuję Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą nam jako dziennikarzom sportowym telewizji publicznej powierzono. Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację – napisał w dość długim oświadczeniu Jakub Kwiatkowski w serwisie X.

Dyrektor TVP Sport przerwał milczenie ws. Babiarza

Jak wskazał, "jest mu szczególnie przykro, ponieważ to on był osobą, która kilka miesięcy temu przekonywała kierownictwo TVP, że warto dalej korzystać z olbrzymiego doświadczenia i wiedzy Przemka".

"Rozmawiałem o tym z Przemkiem i wierzyłem, że będzie potrafił oddzielić swoje osobiste poglądy od pracy i wykonywać ją najlepiej jak potrafi. Tak się jednak nie stało, więc kolejny raz nie jestem już w stanie stanąć w Przemka obronie i zaakceptowałem decyzję władz Telewizji Polskiej" – zauważył

Kwiatkowski: Babiarz nie został zwolniony

Dyrektor TVP Sport poinformował jednocześnie, że chce "podkreślić, że Przemek nie został zwolniony z TVP Sport tylko zawieszony w roli komentatora Igrzysk Olimpijskich".

"Nie został przy tym zawieszony za poglądy, bo każdy z nas ma do nich prawo. Wygłaszanie ich publicznie jest jednak pretekstem do politycznych sporów, dla których sport powinien być odskocznią, a nie kolejną iskrą. Ostatnie dni są tego przykrym przykładem" – podsumował. O co chodzi w tej aferze? Otóż, w piątek komentator sportowy Przemysław Babiarz na antenie TVP Sport tak ocenił piosenkę Johna Lennona: – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety.

To ten fragment słynnej piosenki nie podobał się dziennikarzowi:

Wyobraź sobie, że nie ma państw To nie jest trudne do osiągnięcia Nie ma za co zabijać, ani poświęcać życia I nie ma też religii. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją w pokoju.

Telewizja Polska zdecydowała się z tego względu zawiesić dziennikarza. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" – przekazano wówczas w komunikacie prasowym TVP.

"Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" – dodano w oświadczeniu Telewizji Polskiej.