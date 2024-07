Telewizja Polska zdecydowała się zawiesić w obowiązkach służbowych Przemysława Babiarza. W sprawie chodzi o jego komentarz, iż piosenka "Imagine" Johna Lennona prezentuje "wizję komunizmu".

TVP zawiesza Babiarza. Poszło o jego komentarz do piosenki Lennona. Fot. AGENCJA SE/East News

W piątek komentator sportowy Przemysław Babiarz na antenie TVP Sport tak ocenił piosenkę Johna Lennona: – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety.

To ten fragment piosenki nie podobał się dziennikarzowi:

Wyobraź sobie, że nie ma państw To nie jest trudne do osiągnięcia Nie ma za co zabijać, ani poświęcać życia I nie ma też religii. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją w pokoju.

Babiarz zwieszony przez TVP

Telewizja Polska zdecydowała się z tego względu zawiesić dziennikarza. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" – napisano w komunikacie prasowym TVP.

"Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" – czytamy w oświadczeniu Telewizji Polskiej.

Przypomnijmy, że otwarcie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu było w tym roku inne niż zwykle: nie na stadionie, ale wzdłuż Sekwany. Oglądało je ponad 300 tysięcy ludzi z brzegów rzeki, a ceremonia podzielona była na części: nie zabrakło tańca, śpiewu, sportu, sztuki, mody oraz odniesień do historii Paryża i samych igrzysk.

Tak przebiegała ceremonia otwarcia olimpiady

Ceremonię otwarcia zainaugurowała Lady Gaga, której występ w Paryżu wielu internautów przewidziało już wcześniej. Zaśpiewała na schodach nad Sekwaną "Mon Truc en Plumes" Zizi Jeanmaire w towarzystwie tancerzy niosących olbrzymie różowe wachlarze z piór. Oprócz tego tańczyła i grała na pianinie, a jej występ był spektakularny i w iście paryskim stylu.

Czterogodzinne otwarcie igrzysk zwieńczył z kolei emocjonalny występ Celine Dion, która zmaga się z chorobą (zespołem sztywnego człowieka). Był to jej pierwszy występ na żywo od marca 2020 i od momentu w 2022 roku, kiedy gwiazda wyznała ze łzami w oczach, że musi zrobić sobie przerwę z powodu choroby.