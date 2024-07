Pojawił się list ws. Babiarza. 121 dziennikarzy TVP i 27 sportowców chce jego powrotu

Na profilu Jacka Kurowskiego pojawił się właśnie list, który jest pokłosiem zawieszenia Przemysława Babiarza w TVP. "Prosimy – my, koledzy z pracy, ale także widzowie, kibice, sportowcy, aby Przemysław Babiarz mógł relacjonować igrzyska olimpijskie w Paryżu" – czytamy. Pod prośbą podpisała się długa lista sportowców i dziennikarzy redakcji TVP Sport.

List ws. powrotu Babiarza. Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER // Fot. Instagram / Jacek Kurowski

We wtorek (30 lipca) na instagramowym profilu Jacek Kurowski opublikował post. Znalazła się z nim oficjalna prośba skierowana do Tomasza Syguta, dyrektora generalnego Polskiej Telewizji S.A. w likwidacji. Zaapelowano w niej o powrót Przemysława Babiarza.

Na początku wspomniano o tym, że dziennikarz "od lat 90. ubarwia słowem największe sukcesy sportowców". "Robi to tak, że komentowane przez niego transmisje nawet odtwarzane po latach – cały czas wywołują ciarki i wzruszenie. To dzięki jego pracy widzowie śledzący dyscypliny przez niego obsługiwane wybierają kanały Telewizji Polskiej, a nie konkurencyjne" – napisano.

W dalszej części wspomniano o tym, że "na komentarz Babiarza czeka też wielu kibiców". "Igrzyska to czas pokoju. To czas jedności w duchu Fair Play. To czas jedności poprzez sport, który jest piękny, bo łączy, a nie dzieli" – dodano.

"Poglądy ma każdy. Przemysław Babiarz swoje też ma. Nie z każdym trzeba się zgadzać. Jednak pogląd dobrze mieć. Dobrze mieć też szacunek do tego, że ktoś myśli inaczej. To było zresztą główne motto ceremonii otwarcia igrzysk XXXIII Olimpiady w Paryżu: Zjednoczmy się ponad podziałami, uszanujmy, że jesteśmy różni". Fragment apelu ws. Przemysława Babiarza

Na koniec zwrócono się z prośbą o to, aby Przemysław Babiarz mógł wrócić do pracy i relacjonować igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Na kolejnej stronie wpisu znalazła się długa lista osób, które podpisały się pod dokumentem skierowanym do władz TVP. Wśród nich znalazło się m.in. 27 sportowców, w tym: Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic, Otylia Jędrzejczak, Piotr Lisek czy Marcin Żewłakow.

Prośbę podpisało w sumie 121 dziennikarzy, dziennikarek i pracowników redakcji TVP Sport m.in. Jacek Laskowski, Jacek Kurowski, Paulina Chylewska i Sylwia Dekiert. Na liście nie ma... Dariusza Szpakowskiego.

Przemysław Babiarz został zawieszony w TVP

Przypomnijmy, że w miniony piątek komentator sportowy Przemysław Babiarz na antenie TVP Sport tak ocenił piosenkę Johna Lennona: – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety.

Telewizja Polska zdecydowała się z tego względu zawiesić dziennikarza. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" – przekazano wówczas w komunikacie prasowym TVP.

"Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" – ogłoszono. Od tamtej pory decyzja telewizji jest szeroko komentowana.