Afera wokół zawieszenia Przemysława Babiarza nie cichnie. Dziennikarz po słowach o "Imagine" Johna Lenona został odsunięty od dalszego komentowania igrzysk olimpijskich. Jednak to nie pierwszy raz, gdy Babiarz mówił o tym utworze na wizji. Tak brzmiała jego wypowiedź sprzed lat. Była o wiele bardziej rozbudowana...

Babiarz mówił już kiedyś o "Imagine". Fot. VIPHOTO/East News

Jak pisaliśmy w naTemat, komentator igrzysk olimpijskich na antenie TVP Sport tak ocenił piosenkę Johna Lennona: – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety. I właśnie za to podjęto decyzję o jego zawieszeniu.

Sprawa nabrała naprawdę sporych rozmiarów, bowiem ponad 100 pracowników, w tym dziennikarzy i dziennikarek TVP Sport oraz 27 sportowców wystosowało specjalny apel do dyrektora generalnego TVP Tomasza Syguta o przywrócenie Babiarza. Pismo do dyrektora wysłał też prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, oczekując szerszych wyjaśnień tej sytuacji.

Babiarz nie pierwszy raz mówił o "Imagine" Lennona

Przypomnijmy, że nie był to pierwszy raz, gdy Przemysław Babiarz nazwał piosenkę Lennona "komunistyczną wizją". W 2022 roku, gdy komentował ceremonię otwarcia igrzysk, na wizji padły słowa:

– To z jednej strony apel o pokój równość i braterstwo dla całej ludzkości, utopijna wizja świata, ale trzeba dostrzec, że kompozycja zawiera stanowczy i kontrowersyjny przekaz o komunistycznym, anarchistycznym, antyreligijnym zabarwieniu – cytują media słowa Babiarza sprzed lat.

– Zresztą, sam Lennon wyjaśnił to, powiedział, że to jest taka polukrowana w formie treść, żeby treść ostro przekazana, nie odstraszyła ludzi – dodał wówczas Babiarz. Na tym jednak nie zakończył swojej analizy.

– Ja wspominałem, może dość cierpko, o rzeczywistej zawartości piosenki 'Imagine' Johna Lennona, jego poglądy są bardzo zbliżone do poglądów komunistycznych, zarówno jego, jak i Yoko Ono. Takie mające cechy wyraźnie anarchistyczne. Czasami są zbieżne, co do niektórych pojęć z różnymi postulatami globalistycznymi, współczesnymi... – kontynuował.

– No, bo, proszę państwa, globalizm... komunizm... Komunizm też chciał ogarnąć cały świat, też chciał zniwelować różnice i też warto mieć to na uwadze, kiedy wypowiada się słowa o powszechnym braterstwie, bo komuniści zawsze mieli pełne usta pokoju i powszechnego braterstwa. Wychodziło, troszkę inaczej, w praktyce – skwitował Babiarz.

Po najnowszych słowach o komunizmie został zawieszony...

Po najnowszych słowach Babiarza o komunizmie TVP szybko zareagowała. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" – napisano w komunikacie prasowym TVP.

"Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" – czytaliśmy w oświadczeniu Telewizji Polskiej. Sprawę szybko podchwyciły światowe media, w tym czołowe agencje prasowe jak Associated Press.