Pan Ryszard z Krakowa, właściciel sklepu zoologicznego, z powodu wysokich kosztów utrzymania postanowił zamknąć biznes. Mieszkańcy miasta nagłośnili jego sytuację, dzięki czemu do "Nie tylko dla psa i kota" zawitały tłumy. W akcji wziął również udział znany youtuber.

Akcja wsparcia dla pana Ryszarda z Krakowa

Pan Ryszard z Krakowa z pewnością nie spodziewał się, jak sytuacja się rozwinie, gdy podjął decyzję o zamknięciu sklepu.

Pan Ryszard zamyka sklep po niemal 20 latach

Ryszard Tomczyk to mieszkaniec Krakowa i jeden z tamtejszych lokalnych przedsiębiorców. Przez niemal dwadzieścia lat prowadził z żoną Bogumiłą sklep zoologiczny "Nie tylko dla psa i kota". Jednak z powodu wysokich kosztów utrzymania pan Ryszard podjął decyzję o zamknięciu interesu i przekazał, że sklep będzie czynny do ostatniego dnia lipca.

Mieszkańcy Krakowa, który darzyli to miejsce ogromną sympatią, ruszyli z pomocą, a sytuacją zainteresował się jeden ze znanych i popularnych youtuberów. Postanowił on również wesprzeć starsze małżeństwo w ostatnich dniach prowadzenia sklepu zoologicznego.

Przemek Pro i jego fani wsparli pana Ryszarda

Przemysław Lejowski to polski youtuber i influencer, który od 2022 roku prowadzi konto na YouTube o nazwie przemek pro. W krótkim czasie zyskał on rzesze fanów.

Youtuber zwrócił uwagę na post jednej z użytkowniczek w mediach społecznościowych, a dokładnie na platformie X (dawniej Twitter), która opisała sytuację pana Ryszarda Tomczyka i jego żony i poprosiła, by kto może, udał się do ich sklepu zoologicznego i wsparł właścicieli zakupem jakiegoś produktu dla pupila.

Przemek Pro postanowił się zaangażować i udostępnił post użytkowniczki i zwrócił się do swoich fanów z apelem, by w poniedziałek 29 lipca o godzinie 10:00 spotkali się pod sklepem "Nie tylko dla psa i kota" i zrobili duże zakupy.

Tak też się stało, a w sieci można znaleźć materiały wideo, na których pod sklepem pana Ryszarda pojawiły się tłumy, by wesprzeć go w ostatnich dniach działalności. Dzięki udostępnianym nagraniom akcja nabrała rozgłosu, a w efekcie więcej osób udało się do "Nie tylko dla psa i kota", by okazać solidarność.

Pan Ryszard Tomczyk dziękuje za wsparcie

Właściciel sklepu zoologicznego nie ukrywał, że decyzja o zamknięciu działalności wiele go kosztowała. Ryszard Tomczyk liczył, że uda mu się dłużej poprowadzić interes. Miał nadzieję, iż dotrwa, chociaż do listopada – wtedy miał przejść na emeryturę. Niestety nie pozwoliły mu na to warunki ekonomiczne.

Wyżej wymieniona akcja i zaangażowanie wielu osób ogromnie pomogło starszemu małżeństwu. W ostatnich dniach w "Nie tylko dla psa i kota" pojawiły się tłumy. W sieci pojawił się filmik, w którym pan Ryszard podziękował za okazaną pomoc.

"Chcieliśmy bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować zarówno tym z Krakowa, jak i tym osobom, które nas bardzo mocno wspierały na internecie, pisały bardzo dobre słowa o nas, o naszym sklepie. Ostatnio nawet mieliśmy tutaj osoby przyjeżdżające z Polski, odwiedzające Kraków, które przyszły również tutaj do nas, do sklepu, żeby zakupić jakiś towar, za co jesteśmy tym wszystkim osobom serdecznie wdzięczni i tak, jak mówię nie tylko tym osobom, ale tym, które nas wspierały również internetowo, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania" – przekazał.

Z dniem 31 lipca 2024 roku sklep zoologiczny "Nie tylko dla psa i kota" został oficjalnie zamknięty. Niestety to niejedyne miejsce na mapie Krakowa, które w ostatnim czasie zakończyło swoją działalność.

