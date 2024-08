T elewizja Polska zdecydowała się odwiesić w obowiązkach służbowych Przemysława Babiarza. W zeszłym tygodniu przestał on komentować IO przez jego słowa dotyczące piosenki Johna Lennona. W piątek znów pojawił się na wizji. Jak wyglądał jego powrót do pracy i co powiedział widzom Babiarz?





Babiarz właśnie powrócił na antenę TVP. Tak przebiegł jego pierwszy występ po zawieszeniu

Natalia Kamińska

Telewizja Polska zdecydowała się odwiesić w obowiązkach służbowych Przemysława Babiarza. W zeszłym tygodniu przestał on komentować IO przez jego słowa dotyczące piosenki Johna Lennona. W piątek znów pojawił się na wizji. Jak wyglądał jego powrót do pracy i co powiedział widzom Babiarz?