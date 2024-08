Efron trafił do szpitala. Wcześniej dwóch pracowników wyciągało go z basenu

Te wieści mogły zaniepokoić fanów. Portal TMZ podał, że Zac Efron trafił do szpitala. Wcześniej miało dojść do pewnego incydentu w basenie jednej z willi na Ibizie. Przedstawiciel gwiazdora serii filmów "High School Musical" przekazał mediom, jak obecnie czuje się aktor.

Zac Efron trafił do szpitala. Fot. ABC/Ferrari Press/East News

Zac Efron w ostatnim czasie był mocno zapracowany. Na brak angażu do kolejnych produkcji nie mógł narzekać. Niedawno wystąpił m.in. w filmie "Sprawa rodzinna" u boku Nicole Kidman.

Czytaj także: Ten film z Efronem i Kidman to hit Netfliksa. A ja dawno nie widziałam większego gniota

W końcu jednak znalazł chwilę wolnego i wybrał się na wakacje. Podróżował po Europie. Był w St. Tropez, Mykonos i Paryżu. Natomiast początek sierpnia spędzał na Ibizie.

Zac Efron wylądował w szpitalu. Menadżer aktor wyjaśnia, że nie stało się nic groźnego

Aż tu nagle gruchnę wiadomość o tym, że Efron trafił do szpitala. TMZ doniósł, że wieczorem w piątek (2 sierpnia) karetka zabrała aktora do placówki medycznej. Chwilę wcześniej w willi na Ibizie "został znaleziony w basenie przez dwóch pracowników, którzy wyciągnęli go z wody".

O tym, co dokładnie się tam wydarzyło przedstawiciele Efrona nie chcieli opowiadać. Zapewnili jedynie, że nic groźnego się nie stało, a wizyta w szpitalu była jedynie... kontrolna.

Następnego dnia rano wypisano 36-latka. "Zac czuje się już dobrze" – poinformował agent w najnowszej rozmowie z People.

Zac Efron jeszcze niedawno dobrze bawił się z DJ Garrixem

Na początku tego tygodnia gwiazdor "High School Musical" był widziany na scenie z DJ-em Martinem Garrixem podczas jego występu w jednym z hoteli na Ibizie.

Na tik-toku pojawił się filmik uczestników imprezy. Wygląda na to, że Efron dobrze się bawił. W pewnym momencie nawet wyszedł na środek i tańczył razem z Garrixem, co wywołało gromkie brawa wśród tłumu.

Przypomnijmy, że Zac Efron przed laty był kojarzony tylko z występu w "High School Musical". Potem jednak udowodnił, że dla gwiazd Disney Channel też jest nadzieja na... wielką karierę w Hollywood.

Choć z musicalami się nie pożegnał, to zaczął eksperymentować z innymi gatunkami. Grał Teda Bundy'ego i legendę amerykańskiego wrestlingu. O jego najlepszych rolach pisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz.