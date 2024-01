Po "High School Musical" wyrósł na prawdziwego aktora. Oto najlepsze role Zaca Efrona

Jeszcze kilka lat temu wielu widzów słysząc o nim żartowała sobie z jego występu w "High School Musical". Zac Efron udowodnił jednak, że jest nadzieja dla gwiazdek Disney Channel. Z musicalami się nie pożegnał, ale zaczął eksperymentować z innymi gatunkami. Grał Teda Bundy'ego i legendę amerykańskiego wrestlingu. Oto sześć najlepszych ról z gwiazdorem nadchodzącego dramatu "Bracia ze stali".

7 najlepszych ról Zaca Efrona (LISTA) Fot. ANGELA WEISS / AFP; Disney Channel / Courtesy Everett Collection; A24 - Access Entertainment / East News

Zac Efron: 6 najlepszych ról

High School Musical

"High School Musical", seria filmów stacji Disney Channel, była przełomem w karierze aktorskiej Zaca Efrona. Choć w pierwszej części – ze względu na problemy ze zdrowiem – musiał liczyć na wokalnego dublera, w kolejnych odsłonach pokazał, że potrafi śpiewać, tańczyć i ma ekranową prezencję. Troy Bolton, licealny koszykarza, który odkrywa pasję do muzyki, do dziś uchodzi za jedną z najbardziej kultowych ról w dorobku amerykańskiego aktora.

Wiele byłych gwiazdek Disneya odcina się po latach od swojej "dziecięcej" przeszłości, jednak Efron nadal z dumą spogląda na Dzikie Koty (red. – drużynę z "HSM"). Gdy odsłonił swoją gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd, podziękował tym osobom, które w 2006 roku obsadziły go jako Troya.

Gdzie obejrzeć? Disney+

Podły, okrutny, zły

"Podły, okrutny, zły" to dramat biograficzny w reżyserii Joe Berlingera skupiający się na życiu słynnego amerykańskiego seryjnego mordercy Teda Bundy'ego. Obsadzenie Efrona w roli głównej budziło początkowo wątpliwości, jednak wielu krytyków pochwaliło go za oddanie charakteru mistrza manipulacji, jakim był stracony w 1989 roku przestępca.

W filmie – oprócz gwiazdora "High School Musical – wystąpili również m.in. Kaya Scodelario ("Skins"), Lily Collins ("Aż do kości"), John Malkovich ("Być jak John Malkovich"), James Hetfield z zespołu Metallica oraz Haley Joel Osment ("Szósty zmysł").

Gdzie obejrzeć? Player, Canal+, CDA i TVP VOD

Król rozrywki

W "Królu rozrywki" z Michaela Gracey'ego z 2017 roku Efron wystąpił u boku legendy sceny musicalowej, czyli Hugh Jackmana ("Logan" i "Nędznicy"), a także jednej z najbardziej rozchwytywanych artystek młodego pokolenia – Zendayą ("Euforia"). Aktorowi przypadła rola Phillipa Carlyle, który traktuje jak swojego mentora obrotnego przedsiębiorcę cyrkowego P.T. Barnuma. Postać zakochuje się w tancerce z cyrku Anne Wheeler. Relacja z nią spotyka się z rasizmem ze strony Amerykanów z wyższych sfer.

W obsadzie musicalu znalazły się następujące nazwiska: Michelle Williams ("Blue Valentine"), Rebecca Ferguson ("Diuna"), Yahye Abdul-Mateen II ("Candyman") i Natasha Liu Bordizzo ("Ahsoka").

Gdzie obejrzeć? Disney+

Lakier do włosów

W "Lakierze do włosów" Efron wcielił się Linka Larkina, czarującego gwiazdora programu telewizyjnego o tańczących nastolatkach. Jest rok 1962. 16-letnia Tracy (Nikki Blonsky) z nadwagą bierze udział w konkursie, którego zwycięzca dołączy na stałe do obsady "The Corny Collins Show". Film na podstawie broadwayowskiego musicalu podchodzi do tematyki systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych, podwójnych standardów, a także akceptacji swojego wyglądu.

Reżyserowi Adamowi Shankmanowi udało się zaprosić do współpracy ikonicznych aktorów i aktorki z Hollywood. John Travolta ("Grease") zagrał matkę Tracy, zaś jako jej ojca zobaczyliśmy Christophera Walkena ("Łowca jeleni"). W napisach końcowych wymieniono też Jamesa Marsdena ("Westworld"), Michelle Pfeiffer ("Człowiek z blizną"), Queen Latifah ("Agentka McCall"), Amandę Bynes ("Ona to on") i Allison Janney ("Jestem najlepsza. Ja, Tonya").

Gdzie obejrzeć? Aktualnie niedostępny

Pokusa

"Pokusa" z 2012 roku to adaptacja książki Pete'a Dextera o tym samym tytule, w którym idealistyczny dziennikarz z Miami (Matthew McConaughey z "Interstellar") wraca po latach na Florydę, by zbadać sprawę morderstwa szeryfa i skazania na śmierć potencjalnie niewinnego mężczyzny (John Cusack z "Nic nie mów"). Reporter zatrudnia jako pomocnika swojego młodszego brata, Jacka. Chłopak, którego gra Efron, zakochuje się w narzeczonej skazanego (Nicole Kidman z "Oczy szeroko zamknięte").

O dramacie kryminalnym Lee Danielsa zrobiło się głośno za sprawą jednej sceny, w której Kidman miała oddać mocz na twarz Efrona. – Tak, zrobiłam tę scenę. Tego właśnie chciał Lee. To było w scenariuszu. (...) Kocham Zaca, to wspaniały facet. Powiem tyle - cieszę się, że to z nim miałam scenę. Czułam się przy nim bezpiecznie – stwierdziła australijska gwiazda w rozmowie z portalem Deadline.

Gdzie obejrzeć? Player

Bracia ze stali

"Bracia ze stali" (ang. "Iron Claw") to film cieszącego się w ostatnich latach popularnością studia A24. Za kamerą produkcji opowiadającej o klątwie rodziny wrestlerów stanął Sean Durkin ("Gniazdo"), a w jej obsadzie znaleźli się m.in. Zac Efron ("High School Musica" i "Podły, okrutny, zły"), Jeremy Allen White ("The Bear" i "Shameless - Niepokorni") oraz Harris Dickinson ("W trójkącie" i "Gdzie śpiewają raki").

Fabuła skupia się na rodzinie Von Erichów, którzy – podobnie jak wielu innych wrestlerów – oparli swoją karierę zapaśniczą na rodzinnym biznesie. Ich historia do dziś fascynuje, mrozi krew w żyła i pokazuje, z jaką presją mierzą się sportowcy. Głównymi bohaterami nadchodzącego filmu będzie trójka braci – Kevin, David i Kerry.

Gdzie obejrzeć? W kinie od 16 lutego 2024 r.

Pozostałe filmy, w których wystąpił Zac Efron:

"Znów mam 17 lat " (Amazon Prime Video)

"Sąsiedzi" (SkyShowtime i Amazon Prime Video)

"Baywatch. Słoneczny patrol" (SkyShowtime i Netflix)

"Szczęściarz" (Amazon Prime Video)

"Wielka ofensywa piwna" (Apple TV+)

"Co ty wiesz o swoim dziadku?" (Amazon Prime Video i CDA Premium)

"Charlie St. Cloud" (Amazon Prime Video)

Czytaj także: https://natemat.pl/526810,joaquin-phoenix-i-jego-najlepsze-filmy-nie-tylko-napoleon-i-joker-lista