Obajtek stanął na czele pielgrzymki na Jasną Górę. Uwagę od razu przykuły jego... buty

W niedzielę z Rzeszowa wyruszyła 47. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Na jej przodzie pojawił się Daniel Obajtek i były szef Orlenu pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami z tego wydarzenia. Pod postem od razu ruszyła lawina komentarzy. "Daniel, ale tak naprawdę to ile przeszedłeś, 100 m? Cyknąłeś fotkę i pojechałeś dalej, co?" – czytamy.

Daniel Obajtek pielgrzymuje na Jasną Górę? Zwrócono uwagę na jego buty Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER / X / Daniel Obajtek

"47. Rzeszowska Pielgrzymka na Jasną Górę – ruszyła!" – napisał w niedzielę na X Daniel Obajtek. W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że były szef Orlenu, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, maszeruje z innymi pielgrzymami do Częstochowy.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył mandat z Podkarpacia, dołączył bowiem do wpisu zdjęcia – na jednym widzimy go idącego na czele pielgrzymki obok biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Dociekliwi internauci dokładnie prześwietlili jednak jego ubiór.

Daniel Obajtek pielgrzymuje na Jasną Górę? Uwagę zwracają buty i strój

Wyjaśnijmy, że przed każdą pielgrzymką duchowni zamieszczają na swoich stronach specjalne poradniki dla wiernych. Wśród zaleceń znajduje się przede wszystkim wygodny strój i wygodne buty. Pielgrzymi dziennie pokonują bowiem od kilkunastu do nawet prawie 40 kilometrów.

Tymczasem Daniel Obajtek na opublikowanych fotografiach ubrany jest w białą koszulę, materiałowe spodnie i eleganckie skórzane buty na twardej podeszwie. Każdy, kto choć raz uczestniczył w takim wydarzeniu, wie, że w takim stroju pątnik daleko nie zajdzie. Od razu wychwycili to również internauci, którzy zarzucają politykowi, że ten pojawił się na czole pielgrzymki "pod publiczkę".

"Daniel, ale tak naprawdę to ile przeszedłeś, 100 m? Cyknąłeś fotkę i pojechałeś dalej, co...?"; "W takich butkach to ty Danielku daleko nie zajdziesz. Na szczęście wszyscy wiedzą, że robisz to wyłącznie do zdjęć, tak, jak w kampanii do europarlamentu"; "Później zdziwko, że ludzie do kościoła nie chodzą"; "Wygodne masz laczki do pielgrzymowania" – ironizują internauci w komentarzach.

Jak informuje TVP Rzeszów, w 47. pieszej pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczy w tym roku 600 osób. Kolejne 1300 ma dołączyć "sztafetowo", czyli będą szli jeden dzień. Przed pielgrzymami prawie 300 kilometrów wędrówki podzielonych na 10 etapów. Na Jasną Górę dotrą po dziesięciu dniach – 13 sierpnia.

Średnia wieku rzeszowskich pątników wynosi w tym roku 38 lat. Jest wśród nich 70 studentów (rok temu było ich pięcioro), 100 dzieci czy 34 weteranów, czyli osób, które uczestniczą w pielgrzymce co najmniej 20 raz.

– Pomimo tego, co się mówi o Kościele, że jest staroświecki, zaściankowy, dla ludzi starszych, idąc w tak młodej grupie, będziemy przełamywać te stereotypy i pokazywać, że kościół jest żywy i są w nim młodzi ludzie, którzy potrafią się cieszyć, bawić, modlić i w ten sposób pokazują swoją wiarę na zewnątrz – powiedział PAP ks. Mariusz Uryniak, wicedyrektor rzeszowskiej pielgrzymki, którego wypowiedź cytuje TVP Rzeszów.