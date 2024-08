"Zezwierzęcenie i hańba". Ktoś zniszczył pomnik upamiętniający rzeź Woli

redakcja naTemat

N ieznani sprawcy zdewastowali Pomnik Ofiar Rzezi Woli w Warszawie. Wandale wzięli za cel ten monument dzień po obchodach 80. rocznicy tamtych wydarzeń. "Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba!" – napisał w mediach społecznościowych burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski. Sprawą zajmuje się policja.