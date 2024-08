T o już pewne. Maciej Kurzajewski po pożegnaniu się z TVP przeszedł do Polsatu. W jakiej roli go tam zobaczymy? Dziennikarz razem ze swoją partnerką zasili zespół prowadzących nowe pasmo śniadaniowe. Z Katarzyną Cichopek wystąpi w "Halo tu Polsat". Producenci do samego końca trzymali tę informację w "tajemnicy", choć nieoficjalnie mówiło się o tym już od pewnego czasu.





Już wiemy, co Kurzajewski będzie robił po odejściu z TVP. To w tej roli wystąpi w Polsacie

Weronika Tomaszewska

