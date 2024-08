Kolejna nadzieja na IO przepadła. Włodarczyk od medalu dzieliły centymetry

Anita Włodarczyk awansowała do finału rzutu młotem kobiet na igrzyskach w Paryżu. Polka uzyskała jednak kwalifikację dopiero z 12. wynikiem. W samym finale zajęła niestety czwarte miejsce. Do brązowego medalu zabrakło jej...pięciu centymetrów.

Anita Włodarczyk na IO w Paryżu. W finale Polka jest poza podium. Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Pierwszy rzut w finale Anity Włodarczyk wynosił 73,17 m. Za drugim razem rzuciła na odległość 72,18, a za trzecim 73,13. Czwarty rzut to 73,61 m, a piąty 74,23 m. Szósta próba dała jej 69,77 m.

Tym samym ostatni rzut pogrzebał nadzieje na kolejny medal dla Polski na IO. Polka kończy swój występ na igrzyskach na czwartym miejscu. Do brązowego medalu zabrakło jej jedynie pięciu centymetrów.

Przypomnijmy też, że Włodarczyk podczas eliminacji osiągnęła rezultat 71,06 m. Tym samym z 12. pozycji zakwalifikowała się do finału. Nie udało się drugiej Polce Malwinie Kopron. Jej w ogóle w zobaczyliśmy w finale.

Anita Włodarczyk w finale rzutu młotem kobiet

– Na pewno pierwszy rzut będzie na zaliczenie, a potem – mam nadzieję – będę się rozkręcać. Na treningu na luzie rzucałam po 73-74 metry. Jak będę zmotywowana i pobudzona, to będzie dobrze. W eliminacjach mi tego zabrakło. Musi mnie zatem ktoś zdenerwować, żeby wywołać u mnie złość i agresję. Może trener, bo on wie, jak to zrobić – powiedziała o tym wyniku Włodarczyk, cytowana przez Interia Sport.

I dodała: – Ogółem myślałam, że dziewczyny rzucą w kwalifikacjach dalej. Nie jest tak jak kiedyś, że dwie czy trzy zawodniczki wygrywają z dużą przewagą, a reszta stawki sporo traci. W finale będzie ciekawie.

Polska zdobyła na IO na razie cztery medale

Na IO Polsce z pewnością przydałby się kolejny medal, gdyż mamy na razie tylko cztery: trzy brązowe i jeden srebrny.

W środę możemy liczyć, jak się wydaje, na krążek od Aleksandry Mirosław, która reprezentuje Polskę we wspinaczce sportowej na czas. Nasza reprezentantka w pierwszym biegu uzyskała 6,21 s. Tym samym pobiła rekord świata. Jakby tego było mało, kilka minut później ten rekord poprawiła i teraz wynosi on 6,06 s. Finał tej dyscypliny ma być w środę około południa.

Także Julia Szeremeta zawalczy w środę o finał igrzysk olimpijskich w boksie. Polka ma szansę nawet na złoto.

W zeszłym tygodniu brąz w tenisie wywalczyła też Iga Świątek. W piątkowym meczu Polka pokonała Słowaczkę Karoliną Schmiedlovą. Polka liczyła jednak na złoto i takie też były wobec niej oczekiwania. Nie udało się – zajęła wspomniane trzecie miejsce.