Ponad 2,5 tysiąca wiernych wyruszyło wczoraj spod kościoła Ducha Świętego w Warszawie na 313. Warszawską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę. Do celu dotrą w środę 14 sierpnia. Korzenie najstarszej pielgrzymki w Polsce sięgają XVIII wieku.

Ruszyła 313 Warszawska Pielgrzymka Piesza. Fot. Michał Żebrowski/East News

Start 313. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

Wczoraj przed godziną 6 rano wierni zgromadzili się przed paulińskim kościołem Ducha Świętego w Warszawie. W gronie pielgrzymów znalazły się osoby młode, starsze, rodziny z dziećmi, siostry zakonne oraz księża. Tuż przed startem pielgrzymki zapisywali się jeszcze dodatkowi chętni.

Odbyła się msza polowa, której przewodniczył metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. Po nabożeństwie, pod hasłem "Uświęć ich w Prawdzie" w drogę na Jasną Górę ruszyło ponad 2,5 tysiąca osób, podzielonych na 18 grup w różnym wieku.

Plan zakłada, że na Jasną Górę dotrą w środę 14 sierpnia na dzień przed świętem Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny.

Historia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

Korzenie Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej sięgają XVIII wieku. Po raz pierwszy odbyła się w 1711 roku i od tego czasu odbywa się co roku bez przerwy, niezależnie od okoliczności, takich jak Powstanie Warszawskie czy pandemia koronawirusa sprzed kilku lat. W tym roku została wyróżniona, znajdując się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Najstarsza Pielgrzymka Piesza to wydarzenie, w którym z roku na rok bierze udział coraz więcej wiernych.

W całym 2022 roku na Jasną Górę dotarło 2,5 miliona osób. Z kolei rok temu do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej przybyło 3,6 miliona wiernych.

Pielgrzymki w sierpniu 2024

Warszawska Pielgrzymka Piesza to nie jedyna, która ruszyła w drogę na Jasną Górę. W poniedziałek 5 sierpnia początek miała 43. Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która do Częstochowy zajdzie we wtorek 13 sierpnia.

6 sierpnia w drogę ruszyła także 44. Krakowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Plan zakłada, że wierni będą u celu w niedzielę 11 sierpnia.

Z kolei po święcie Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, w sobotę 17 sierpnia początek będzie miała 42. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę, która do Częstochowy zajdzie 25 sierpnia, by dzień później uczestniczyć w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Okazuje się, że wierni pokonują trasę nie tylko pieszo. Organizowane są również pielgrzymki biegowe. Oprócz tego istnieje również możliwość, by dostać się do Częstochowy rowerem lub na rolkach, co staje się coraz częściej wybieraną opcją przez pielgrzymów.

