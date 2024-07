Rydzyk zrobił show na Jasnej Górze. Miał specjalny apel w obronie PiS

Tadeusz Rydzyk stanął w obronie polityków Prawa i Sprawiedliwości, którym uchylono immunitety. W szczególną obronę wziął Marcina Romanowskiego, któremu zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. – A modlicie się za niego? Czy modlicie się za niego? To trzeba mocniej! Dobrze? Widzicie, co się dzieje! – grzmiał na Jasnej Górze.

Jasna Góra. Tadeusz Rydzyk broni posła PiS. "Modlicie się za niego?" Fot. Karol Porwich / East News

Podczas 33. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę Tadeusz Rydzyk, jak zawsze zresztą, wywołał lawinę emocji swoim przemówieniem. Redemptorysta odniósł się bowiem do działań rządu, który uchyla immunitety coraz to kolejnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, by prokuratura mogła zacząć stawiać im zarzuty.

Zaskakujące słowa Tadeusza Rydzyka. "Poseł Romanowski, modlicie się za niego?

W ostatnich dniach Sejm dał zgodę do pociągnięcia do odpowiedzialności między innymi Marcina Romanowskiego, Michała Wosia czy Mariusza Błaszczaka. Rydzyk zaapelował do słuchaczy Radia Maryja o modlitwy za polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Pan wiceminister, poseł Marcin Romanowski, a modlicie się za niego? Czy modlicie się za niego? – zapytał i dodał: – To trzeba mocniej! Dobrze? Widzicie, co się dzieje! Tutaj, z tego co widzę, to chcą go skazać. Odebrali mu immunitet. Odebrali immunitet panu ministrowi Romanowskiemu, Wosiowi, Błaszczakowi. Zobaczcie, co to się dzieje!

Następnie Rydzyk stwierdził, że obóz rządzący sączy nienawiść do społeczeństwa. Zarzucił im "judzeniem Polak na Polaka".

– Proszę o modlitwę, żeby z Polski odeszły demony nienawiści, które sączą się od najwyższych szczebli w drabinie społecznej, w drabinie rządzącej, żeby skończyć z nienawiścią, z judzeniem Polak na Polaka, aby skończyć z zemstą i więzieniem niewinnych – powiedział.

Redemptorysta opowiedział się także za dwiema aresztowanymi urzędniczkami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz za księdzem Michałem Olszewskim.

– Te biedne Panie. O księdza Michała Olszewskiego upomina się wielu, a kto się upomina o te biedne Panie? Trzeba się upominać. Gdzie są te kobiety, co tak walczą o prawa kobiet? Gdzie są te wszystkie feministki? – zapytał.

– Dlaczego nie walczą o te kobiety, skoro one też były psychicznie torturowane. Dochodzą do nas różne rzeczy. Skończmy z tym wszystkim. Jak przyjmiemy Pana Jezusa i jesteśmy u Matki Bożej, to się szybko odbudujemy i będziemy wszyscy jedno – podsumował.

Marcin Romanowski stanie przed sądem. Zarzucono mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Jak pisaliśmy w naTemat, Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego.

Prokuratura Krajowa przedstawiła mu aż 11 zarzutów. Wśród nich jest między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wyjaśnijmy, że to właśnie Romanowski nadzorował Fundusz Sprawiedliwości.

Sam zainteresowany tak bronił się przed zarzutami w Sejmie: – Działania prokuratury w sprawie FS to bez wątpienia działanie na polityczne zlecenie. Po to właśnie w sposób nielegalny była przejmowana prokuratura na początku tego roku, żeby wykorzystywać ją do brutalnej walki politycznej, a także po to, żeby umarzać niewygodne dla "Koalicji 13 grudnia" postępowania.