80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wielu polskich polityków uznało za dobrą okazją do podgrzania napięcia między Polska a Niemcami. Zupełnie inaczej do trudnej historii postanowiła odnieść się za to jedna z powstanek. Podczas rocznicowych obchodów Wanda Traczyk-Stawska w poruszający sposób zwróciła się do sąsiadów z Zachodu.





Poruszający moment na obchodach rocznicy wybuchu PW. Traczyk-Stawska zwróciła się do Niemców

Jakub Noch

80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wielu polskich polityków uznało za dobrą okazją do podgrzania napięcia między Polska a Niemcami. Zupełnie inaczej do trudnej historii postanowiła odnieść się za to jedna z powstanek. Podczas rocznicowych obchodów Wanda Traczyk-Stawska w poruszający sposób zwróciła się do sąsiadów z Zachodu.