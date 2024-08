W 2022 roku wszedł w życie tzw. rejestr ciąż. Resort zdrowia tłumaczył to tym, aby informacja czy kobieta jest w ciąży, trafiała do Systemu Informacji Medycznej. Pomysł wzbudzał jednak wielkie kontrowersje. Nowy rząd wcale nie zamierza go zlikwidować.





"Rejestr ciąż" zostaje. Rząd Tuska w pomyśle PiS już nie widzi zagrożenia

Natalia Kamińska

