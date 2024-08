"Familiada" jest emitowana na antenie Telewizji Polskiej od niemal 30 lat. To teleturniej, który wciąż gromadzi wiele Polek i Polaków przed telewizorami. Chcesz sprawdzić się w pytaniach z tego słynnego programu? Oto nasz quiz.

Quiz z pytaniami z "Familiady". Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Pierwszy odcinek "Familiady" w Polsce trafił na szklane ekrany 17 września 1994 roku. Nie da się ukryć, że to jeden z najpopularniejszych i najdłużej wydawanych programów rozrywkowych w Telewizji Polskiej.

Od samego początku prowadzącym jest Karol Strasburger, którego żarty stały się kultowym elementem tego teleturnieju.

Obecnie format ma za sobą już blisko 3 tys. nagranych odcinków (dokładnie 2980). Nieraz doszło w nich do zabawnych wpadek czy zaskoczeń.

Przypomnijmy, że w "Familiadzie" uczestniczą dwie drużyny (każda po 5 osób). Co ciekawe początkowo mogły one składać się wyłącznie z członków jednej rodziny. Zmieniło się to dopiero w 2007 roku i od tamtej pory jednym zespołem może być np. grupa znajomych.

Każda drużyna ma swojego kapitana. Etapów jest kilka, ale głównym zadaniem jest odpowiadanie na pytania, które wcześniej zadano tzw. ankietowanym, czyli osobom chętnym do wzięcia udziału w przygotowaniach do programu. Odpowiedź, która padła najczęściej ma najwięcej punktów.

Jesteś ciekaw, jak poszłoby ci w "Familiadzie"? Weź udział w naszym quizie. Zaznacz tę odpowiedź, która padła najczęściej wśród ankietowanych.

Maksymalna liczba punktów to... 15. Powodzenia!