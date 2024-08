Austriackie władze podały, że w tym tygodniu zaostrzono środki bezpieczeństwa podczas koncertów Taylor Swift w Wiedniu. Wszystko w związku z aresztowaniem dwóch podejrzanych o planowanie ataku terrorystycznego w tym mieście. Artystka z USA gra w stolicy Austrii po niedawnych trzech koncertach w Warszawie.

Taylor Swift mogła zginąć. Planowano zamach podczas jej koncertu. Fot. Ricardo Rubio/Associated Press/East News

ABC News informuje, że według Franza Rufa, dyrektora generalnego ds. bezpieczeństwa publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Austrii w środę rano aresztowano 19-letniego obywatela Austrii, a drugiego podejrzanego zatrzymano po południu. Wszystko w związku z planowaniem przez nich zamachu podczas koncertu piosenkarki z USA Taylor Swift.

– Podejrzani mieli zradykalizować się w sieci – powiedział Ruf na konferencji prasowej. 19-letni podejrzany miał złożyć przysięgę wierności przywódcy Państwa Islamskiego na początku lipca. Ten podejrzany był szczególnie zainteresowany koncertem Swift w Wiedniu.

Gwiazda popu z USA gra koncerty w Wiedniu w ten czwartek, piątek i sobotę. Oczekuje się, że koncerty przyciągną 65 tys. widzów dziennie i dodatkowo 10 tys. do 15 tys. fanów, którzy nie wejdą na stadion. Jej koncerty odbędą się na stadionie Ernsta Happela w Wiedniu.

Niedawno Swift zagrała też w Polsce. Trzy dni koncertów w Warszawie w ramach trasy koncertowej The Eras Tour wywołało wiele emocji wśród fanów Taylor Swift znad Wisły. Parę dni po ostatnim występie słynna piosenkarka podziękowała Polakom za ciepłe przyjęcie. Amerykańska miliarderka obiecała jedną rzecz polskim słuchaczom.

"Och, tak bardzo podobały mi się te warszawskie koncerty. Po raz pierwszy wystąpiłam w Polsce, ale to nie będzie ostatni raz" – czytamy w jej wpisie na Instagramie. "Naprawdę świetnie się bawiłam. Chcę podziękować wspaniałemu tłumowi. (...) Nie mogę uwierzyć, że zostały nam jeszcze dwa miasta w europejskiej części The Eras Tour" – dodała.

Trasa The Eras Tour Swift

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, trasa koncertowa The Eras Tour nie tylko promuje utwory Taylor Swift z jej dziesiątego krążka "Midnights" i jedenastej płyty "The Tortured Poets Department", ale oddaje także hołd każdej erze twórczości artystki, począwszy od debiutanckiego albumu "Taylor Swift" z 2006 roku.

Na set liście znajdziemy zatem takie hity jak "Lover", "Love Story", "Willow", "Don't Blame Me", "I Knew You Were Trouble", "You Belong With Me", "Enchanted", "Wildest Dreams", "Karma", "The Smallest Man Who Ever Lived" i "Blank Space".

The Eras Tour to nostalgiczna zbitka 17-letniej podróży Taylor Swift po muzyce, która w interaktywny sposób angażuje widzów, dając im przestrzeń do tego, by mogli dzielić się z innymi swoimi wspomnieniami związanymi z dorastaniem przy melodiach skomponowanych przez artystkę.

Koncerty w ramach tejże trasy należy potraktować jako scenograficznie znakomity performance pełen easter eggów, symboliki i zapowiedzi tego, co popowa gwiazda ma w zanadrzu.