Siatkarze dostarczyli Polakom w środę (7 sierpnia) wielu emocji. Po wyczerpującym meczu wygrali z Amerykanami. Gdy rozgrywki się zakończyły komentatorzy Eurosportu zaliczyli chyba wpadkę. Z pewnością myśleli, że nie są już na wizji, ale jednak mikrofony nadal działały. Padły słowa o... alkoholu.

Komentatorzy Eurosportu zaliczyli wpadkę. Fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER

To był prawdziwy siatkarski... thriller. Reprezentacji Polski w siatkówce wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. Rozegrali w sumie aż pięć setów (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13). Ostatecznie Biało-Czerwoni awansowali do finału igrzysk olimpijskich w Paryżu. Kibice nie kryją dumy, bowiem to pierwszy raz od 48 lat, gdy polscy siatkarze zagrają o olimpijskie złoto.

Zwycięstwo ucieszyło nie tylko samym siatkarzy ich team czy kibiców. Podekscytowania nie kryli też komentujący mecz, także ci na kanale Eurosportu.

Dodajmy, że starcie Polaków z Amerykanami relacjonowali w Eurosporcie dobrze znani fanom siatkówki: Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga. Choć na co dzień są dziennikarzami Polsatu Sport, to na czas igrzysk zostali "wypożyczeni" do innej stacji.

Wpadka komentatorów Eurosportu? Padły słowa o... alkoholu

Wygląda na to, że po zakończeniu środowego meczu siatkówki panowie zaliczyli... wtopę. Mikrofon nadal działał i widzowie usłyszeli niecodzienne wyznanie. – Ja już nie mam siły – zaczął jeden z nich. – Przynieś alkohol na stanowisko – wypalił nagle Drzyzga.

Dziennikarz szybko zorientował się, że coś poszło nie tak: przeprosił i wyłączył mikrofon. Czujni internauci wychwycili jednak tamten moment. W sieci już krążą nagrania.

To niejedyne wyznanie, które przejdzie do historii z tego meczu...

Przypomnijmy, że szerokim echem odbiły się też słowa Tomasza Fornala, który tak poderwał drużynę do walki: – Dawać k***a, napi********y się z nimi! Siatkarz wykrzyczał to do swoich kolegów podczas jednej z przerw, a kamery wszystko uchwyciły.

Temu, że mecz był zacięty i emocje sięgały zenitu, z pewnością nie można zaprzeczyć. Po "wszystkim" posypały się gratulacje, w tym nawet od dyplomatów z USA.

"Trochę bolało, ale czapki z głów dla Polski! Co za mecz! Rewanż w Los Angeles w 2028" – czytamy we wpisie ambasady USA w serwisie X. Do niego dołączono też małpkę, która zakrywa oczy. W kwestii Los Angeles chodzi o to, że w tym kalifornijskim mieście pomiędzy 14 lipca a 30 lipca 2028 roku odbędą się kolejne igrzyska olimpijskie.

Sukces Polaków skomentował też polski premier. "Jeeeest! Czekaliśmy na to prawie pół wieku!" – napisał Donald Tusk. "Polscy siatkarze w finale Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024! Co to był za mecz, co za walka! Wielkie gratulacje dla Biało-Czerwonych" – dodał do tego resort sportu.

Quiz: Takie pytania padły w Wielkim Finale teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Sprawdź się!

Przypomnijmy, że wcześniej na siatkarskim turnieju olimpijskim reprezentacja Polski w ćwierćfinale pokonała 3:1 Słowenię. Przed etapem pucharowym w Grupie B podopieczni Nikoli Grbicia spotkali się natomiast z Egiptem (wygrana 3:0), Brazylią (wygrana 3:2) oraz Włochami (przegrana 1:3). O złoto Polacy powalczą zaś ze zwycięską drużyną z drugiego półfinału, czyli z Francuzami.