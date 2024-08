Samolot PLL LOT miał lecieć do USA, ale nagle zawrócił do Warszawy. "Zatrzymano 8 osób"

Klaudia Zawistowska

C hwile dezorientacji mogli przeżyć pasażerowie lotu LO11. Turyści na pokładzie PLL LOT mieli polecieć z Warszawy do Newark w USA. Jednak po około dwóch godzinach nagle zawrócili. Wiadomo już, co się stało – powodem była informacja o "niebezpiecznym ładunku" na pokładzie.