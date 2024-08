W maju tego roku reprezentant Holandii Joost Klein tuż przed rozpoczęciem Eurowizji został zdyskwalifikowany. Poszło o pewien incydent za kulisami, w którym to raper miał zaatakować jedną z fotografek. Tymczasem w sprawie zapadła przełomowa decyzja. Artysta został oczyszczony z zarzutów przez szwedzką prokuraturę.

Joost Klein oczyszczony z zarzutów. Fot. JESSICA GOW/AFP/East News

O tej sprawie huczała cała Europa. Przypomnijmy: na kilkanaście godzin przed wielkim finałem 68. Konkursu Piosenki Eurowizji odsunięto przedstawiciela Holandii. "Zachowanie Joosta Kleina wobec członka zespołu zostało uznane za naruszenie zasad konkursu" – przekazała wówczas w komunikacie EBU (Europejska Unia Nadawców).

Sprawa miała dotyczyć pewnego zakulisowego incydentu z udziałem fotografki i rapera. Według holenderskiego nadawcy Klein miał prosić, aby go nie filmowano. Nie uszanowano jednak jego prośby. "Doprowadziło to do groźnego ruchu Joosta w kierunku kamery" – czytaliśmy. Holendrzy jednak przekonywali, że raper nie uszkodził sprzętu ani nie dotknął kobiety.

Z kolei szwedzka prasa miała inną wersję. Pojawiały się głosy, że Holender miał być agresywny i miał zaatakować fotografkę. Wyjaśnieniem sprzecznych zeznań zajęły się odpowiednie służby.

Finał głośnego skandalu z Eurowizji 2024

Teraz branżowe media donoszą, że "Joost Klein został oczyszczony z zarzutów". W oficjalnym komunikacie szwedzka prokuratura poinformowała o zamknięciu sprawy w obliczu braku dowodów.

Śledztwo nie wykazało, aby "zachowanie Holendra miało wywołać poważne zagrożenie i nie wykazano jego złych intencji". Prokurator Fredrik Jönsson potwierdził, że faktycznie Klein wykonał ruch, którym uderzył kamerę. Przebieg sytuacji miał być jednak bardzo szybki.

– Zamknąłem dzisiaj śledztwo, ponieważ nie mogę udowodnić, że to działanie mogło spowodować poważny strach ani że mężczyzna miał takie intencje – przekazał prokurator.

Wyniki śledztwa skomentowało już też EBU. Wicedyrektor Jean Philip De Tender zapewnił, że celem organizacji jest utrzymanie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników Eurowizji.

"Decyzja o dyskwalifikacji pana Kleina z tegorocznego wydarzenia została podjęta w ścisłym związku z zasadami Konkursu Piosenki Eurowizji i procedurami zarządzania, po wewnętrznym śledztwie" – wspomniał.

Jednocześnie szwedzka policja zdecydowała o otwarciu formalnego dochodzenia ws. zachowania pana Kleina w drugim półfinale, które, jak rozumiemy, zostało dziś zamknięte bez dalszych działań. To było dochodzenia, czy popełniono przestępstwo, a nie czy pan Klein zachował się nieodpowiednio oraz złamał zasady i procedury Eurowizji. Dlatego też ta nowa informacja nie ma żadnego wpływu na naszą decyzję, którą w pełni podtrzymujemy. Jean Philip De Tender

Reakcje po ogłoszeniu finału sprawy Kleina napływają też z samej Holandii. Stacja AVROTROS planuje jeszcze rozmawiać o tym z EBU.

"Spotkanie skupi się na tej niesłusznej dyskwalifikacji. Przedyskutujemy również wszystkie inne uwagi o przebiegu wydarzeń za kulisami konkursu, wysłane przez nas wcześniej do EBU w kompleksowym liście, który do dziś pozostaje bez odpowiedzi" – zwrócono uwagę w komunikacie.

Z kolei menadżer Joosta Kleina zapewnił, że raper jest "niesamowicie szczęśliwy i odciążony po zamknięciu dochodzenia". Dodajmy, że jego piosenka "Europapa", z którą miał wystąpić na Eurowizji, do dziś cieszy się popularnością.