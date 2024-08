W minioną niedzielę doszło do poważnego incydentu. Zgłoszono fałszywy alarm bombowy w samolocie, który leciał z Warszawy do New Jersey. Szybko zrobiło się głośno o tym, że mieli być w to zamieszani znani influencerzy m.in. Boxdel. Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem warszawskiej prokuratory Piotrem Skibą, który wyjaśnił nam, jaki obecnie jest status tej sprawy.





Co dalej ze sprawą influencerów i fałszywego alarmu bombowego? Mamy komentarz prokuratury

Weronika Tomaszewska

