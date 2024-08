W sierpniu zobaczymy Superksiężyc. To będzie spektakularny widok!

Karolina Kurek

W sierpniu czeka nas niezwykłe wydarzenie – Superksiężyc, który rozświetli nocne niebo. To moment, gdy Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi, przez co wygląda na większy i jaśniejszy niż zwykle. Kiedy będzie można zobaczyć to wyjątkowe zjawisko?