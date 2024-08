W minioną niedzielę zgłoszono fałszywy alarm bombowy w samolocie, który startował ze stolicy Polski i miał zaplanowany lot do USA. Szybko wyszło na jaw, że miałby być w to zamieszany jeden ze znanych influencerów. Chodziło o Boxdela. Głos zabrała federacja Fame MMA, która przekazała, że jej udziałowiec padł ofiarą spoofingu. Sprawą zajęła się już prokuratura. Teraz swoją wersję wydarzeń przedstawił sam Boxdel.

Boxdel przerwał milczenie po aferze z fałszywym alarmem bombowym. Fot. YouTube / Boxdel

11 sierpnia maszyna firmy LOT po niespełna dwóch godzinach podróży do New Jersey musiała zawrócić. Powodem był – jak się później okazało – fałszywy alarm bombowy na pokładzie.

Policja szybko zatrzymała kilku podejrzanych. W sieci zaczęły pojawiać się przecieki, że może być w to zamieszanych kilku celebrytów, w tym m.in.: Michał, znany w sieci jako Boxdel.

Federacja Fame MMA, w której Boxdel ma swoje udziały i jest też zawodnikiem, objaśniała, że "doszło do spoofingu". – Czyli przestępstwa polegającego na podszywaniu się pod numer telefonu danej osoby, a nawet udawaniu głosu, generowanego przez AI – przekazał nam rzecznik Michał Jurczyga.

Z kolei Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba podał, że "do prokuratury wpłynęły materiały sprawy, są one analizowane i uzupełniane na bieżąco".

Boxdel opublikował film. Opowiedział o zatrzymaniu przez policję i spoofingu

Teraz swoją relację przedstawił sam Boxdel. Opublikował specjalny materiał wideo na swoim kanale na YouTube. Nie krył zmartwienia tym, co ostatnio dzieje się wokół jego osoby.

– W ubiegłym roku chciano ze mnie zrobić wiadomo kogo (nawiązanie do afery Pandora Gate - przyp. red.). Później chciano zrobić ze mnie bandziora. A dziś robią ze mnie zamachowca. Gościa, który podkłada materiały wybuchowe w samolotach – skarżył się na początku.

Potem opowiadał, jak ostatnio spotkał się z innymi twórcami oraz Jackiem Murańskim, aby zrealizować kolejne projekty internetowe. Nagle otrzymał dziwny telefon z zastrzeżonego numeru.

Według jego relacji rozmówca chciał wyłudzić od niego dane personalne. Niedługo po tamtym telefonie zadzwoniła mama. Była cała w nerwach i miała mu przekazać, że "mundurowi szukają go w związku ze zgłoszeniem fałszywego alarmu bombowego".

– Zadzwoniłem na komendę i podałem aktualną lokalizację, żeby policja mogła przyjechać i sprawdzić, o co chodzi, no to policja przyjechała. Bardzo szybko. Nie były to dwie osoby a co najmniej kawał garnizonu. Policjanci zakuli mnie w kajdanki, odprowadzili do samochodu i zawieźli na komendę w celu przesłuchania – mówił Boxdel.

Gdy byłem przez policję przesłuchiwany, doszły bilingi, doszły informacje i okazało się, że numer telefonu, który dzwonił wtedy na linie lotnicze, to był rzeczywiście mój numer telefonu, ale okazało się, że dzwoniono metodą spoofingu . (...) Mimo tego, że wiedziałem, że nic nie zrobiłem, każda godzina spędzona w pokoju przesłuchań strasznie mi się dłużyła i bałem się, że ktoś genialnie chce mnie wrobić w zamach bombowy. Boxdel

Boxdel przekazał, że gdy był w obecności policji z "z jego numeru telefonu wciąż wychodziły nowe połączenia". – Według bilingu było ich aż 29 – dodał. Według youtubera oszuści mieli przekazywać "obrzydliwe" i fałszywe informacje. Na przykład zadzwoniono do brata Boxdela i powiedziano, że "ich mama nie żyje"...

Zamieszanie wokół tej sprawy nie cichnie. A ataki przez spoofing stają się coraz częstsze. Twórcy internetowi apelują, aby być czujnym w kwestii rozmów telefonicznych, przelewów czy udostępniania swoich danych w sieci.