Czy 16 sierpnia można jeść mięso? Te diecezje udzieliły dyspensy

Pytania te zaczęły pojawiać się nawet w Google Trends. I nic w tym dziwnego, bowiem długi weekend wraz ze sprzyjającą pogodą skłaniają do organizowania grilla.

Czy 16 sierpnia można jeść mięso? Zwyczajowo katolicy nie powinni sięgać po pokarmy mięsne w piątki. Jak podaje jednak autor strony "Lekcja Religii" , w zależności od tego, do której diecezji jesteśmy przypisani, będziemy lub nie będziemy mogli spożywać mięsa w tym dniu.

"Czyli jak w każdy taki piątek zaczynamy chocholi taniec Kościoła – niektóre diecezje ogłaszają dyspensę, inne nie, niektórzy wierni udają, że ich to obchodzi, co postanowił dany biskup, a kiełbaska i karkóweczka i tak będzie na grillu" – czytamy.

Niedługo po publikacji pierwszej mapy kolejne dwie diecezje dały dyspensę, dzięki której jedzenie mięsa 16 sierpnia nie jest grzechem – są to diecezje ełcka i włocławska.

ełcka gdańska koszalińsko-kołobrzeska białostocka toruńska płocka gnieźnieńska włocławska wrocławska opolska katowicka bielsko-żywiecka warszawska warszawsko-praska

szczecińsko-kamieńska pelplińska elbląska warmińska łomżyńska bydgoska poznańska zielonogórsko-gorzowska legnicka kaliska świdnicka częstochowska gliwicka sosnowiecka kielecka krakowska tarnowska przemyska zamojsko-lubaczowska sandomierska lubelska siedlecka drohiczyńska łowicka łódzka

Diecezje, które udzieliły dyspensy, zaapelowały do katolików m.in. o akty bezinteresownego miłosierdzia, dodatkowe modlitwy w intencji powołań do duchowieństwa, przekazywania jałmużny na rzecz biednych i potrzebujących czy też do dowolnej modlitwy według intencji papieża Franciszka.