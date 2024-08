W czwartek 15 sierpnia mamy wolne od pracy. Co wtedy obchodzimy?

15 sierpnia wierni katoliccy będą obchodzić jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Tego samego dnia w Polsce obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego. Co kryje się za tymi uroczystościami i dlaczego są tak ważne?

W czwartek Święto 15 sierpnia. Co wtedy obchodzimy? Fot. Karol Porwich/East News

15 sierpnia - ważne święto dla katolików

W czwartek 15 sierpnia przypada ważne święto dla katolików – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to dla wiernych święto nakazane, co oznacza, że mają obowiązek uczestnictwa w Mszy Świętej (co zapisano w kanonie 1246).

Jest to jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele. W polskiej tradycji znane jest również jako święto Matki Bożej Zielnej. Dla wiernych Wniebowzięcie Maryi jest uroczystością, która upamiętnia wzięcie do nieba w ciele i duszy Matki Bożej, Maryi. Tradycja katolicka głosi, że Maryja, jako matka Jezusa, została wzięta do nieba po zakończeniu swojego ziemskiego życia, aby być na zawsze w bliskiej obecności Boga.

W kościele katolickim święto to zostało ustanowione w 1950 roku przez papieża Piusa XII w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus, która podkreśla szczególną rolę Maryi.

Wyjątkowe obchody na Jasnej Górze

Tego dnia w Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie gromadzą się tysiące wiernych. Wielu jest w trakcie pielgrzymki, aby uczestniczyć w obchodach święta. W tym roku obchodzone będzie także inne ważne wydarzenie – 300. rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

– Pamiętajmy o tym, że cześć i kult Matki Bożej Wniebowziętej i wiara w to, że Maryja została wzięta po śmierci do nieba, jest obecna w Kościele od bardzo dawna. Natomiast stosunkowo późno, bo dopiero w XX wieku, papież Pius XII ogłosił to święto – powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

– W tym znaczeniu koronacja Obrazu Matki Bożej w Częstochowie wpisuje się w cześć i wiarę w Matkę Bożą Wniebowziętą, która kazała naszym potomnym ukoronować Jej obraz w Częstochowie. A dopiero potem został ogłoszony dogmat o Wniebowzięciu NMP – wyjaśnił kard. Nycz, odnosząc się do powiązań między świętem a koronacją Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Tego dnia obchodzimy również święto narodowe

W czwartek 15 sierpnia w Polsce obchodzimy również Święto Wojska Polskiego, ważną uroczystość państwową, która upamiętnia bitwę warszawską z 1920 roku.

Była to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, w której wojska polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego stoczyły zwycięską potyczkę z armią bolszewicką pod Warszawą. To wydarzenie było kluczowe dla obrony niepodległości Polski i zapobiegło bolszewickiej inwazji na Europę Zachodnią.

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku. Co roku w Polsce odbywają się huczne obchody tej rocznicy. Jest to dzień wolny od pracy.

– 15 sierpnia to data niezwykła, Cud na Wisłą, święto Wojska Polskiego, patriotyzm zwycięski, chluba, duma, szlachectwo. Wszyscy Polacy są spadkobiercami 1920 roku, mają to szlachectwo w sobie – powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wręczenia odznaczeń i wyróżnień żołnierzom we wtorek 13 sierpnia.

– Szczególne szlachectwo mają żołnierze Wojska Polskiego, należy im się szczególne uhonorowanie - tym, którzy służą we wszystkich rodzajach sił zbrojnych – dodał.

