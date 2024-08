W połowie sierpnia poznaliśmy pełną nazwę trzeciej części kultowej produkcji science fiction w reżyserii Jamesa Camerona . "Avatar: Fire and Ash" ma trafić do kin 19 grudnia 2025 roku.

– Michelle Yeoh nie ma w trójce. Jest w czwórce i piątce. Wcześniej poinformowano o tym błędnie. Przyjeżdża niedługo, by zagrać swoją rolę. To interesująca, fajna postać – powiedział Cameron. Yeoh wystąpi jako doktor Karina Mogue.

Wcześniejsze odsłony "Avatara"

"Zajęło to 13 lat, ale było warto. James Cameron i jego ekipa znowu to zrobili, a raczej przeszli samych siebie, bo "Avatar: Istota wody" to zapierające dech w piersiach, spektakularne widowisko. Ogląda się to fantastycznie (szczególnie w 3D!), a opowieść o dalszych losach Jake'a Sully'ego i Neytiri satysfakcjonuje i wciąga. Jest jednak jeden szkopuł: to historia przewidywalna do bólu i prosta jak konstrukcja cepa" – pisała w swojej recenzji Ola Gersz.