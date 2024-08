W imię opłat, biskupa i etatu szkolnego. Powiem Wam, co myślę o proteście katechetów

Otóż zgodnie z najnowszymi przepisami, od nowego roku szkolnego dyrektor szkoły lub przedszkola może łączyć dzieci z oddziałów i klas w grupy na naukę lekcji religii. Powód? Uczniowie masowo wypisują się z tych nieobowiązkowych zajęć, co prowadzi do sytuacji, że na przedmiot przychodzi po kilkoro dzieci.

No faktycznie, strasznie ten porządek połamano. Tak strasznie, że katecheci wystąpili z prośbą o skierowanie skargi do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie nowelizacji rozporządzenia ws. lekcji religii.

Dla mnie atak na porządek prawny to straszenie na religii piekłem, aborcją i szczucie na gejów, ale co ja się tam znam. Prosty redaktor jestem. A katecheci nie ustępują. W piśmie do prezydenta wytoczyli bowiem najcięższe działo, czyli wskazali, że stracą środki do życia.