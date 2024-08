K ościół katolicki we wtorek 6 sierpnia obchodzi święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie nazywane jest również teofanią lub epifanią. Co to jest Przemienienie Pańskie, z czym się wiąże i czy tego dnia wierni muszą uczestniczyć w Mszy Świętej? Wyjaśniamy.





Dziś Przemienienie Pańskie. Co to za święto w kościele katolickim?

Karolina Kurek

