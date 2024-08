Alain Delon nie żyje

Alain Delon urodził się w 1935 roku w miejscowości Sceaux nieopodal Paryża . W młodości został wyrzucony z kilku szkół, a w wieku 14 lat zaczął pracę w sklepie mięsnym. W czasie I wojny indochińskiej w Wietnamie służył w marynarce. W trakcie służby spędził 11 miesięcy w więzieniu. Po powrocie do Francji rozpoczął karierę aktorską.

Alain Delon i jego kariera

Lata 60. ubiegłego wieku to dla Alaina Delona najważniejszy czas w jego karierze, który pozwolił przypieczętować jego pozycję we francuskim kinie. W filmografii gwiazdora z tamtych lat możemy znaleźć takie tytuły jak "W pełnym słońcu" (1960), "Rocco i jego bracia" (1960), "Zaćmienie" (1962), "Lampart" z 1963 roku (za tę kreację otrzymał nominację do Złotego Globu), "Czarny tulipan" (1964), "Samuraj" (1967) i "Basen" (1969).