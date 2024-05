Selena Gomez z nagrodą na Festiwalu w Cannes! Oto, kto zdobył Złotą Palmę

W sobotę zakończono 77. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Na uroczystej ceremonii rozdania nagród nie zabrakło zaskoczeń, jak nagroda dla najlepszej aktorki aż dla czterech gwiazd filmu "Emilia Pérez", w tym dla Seleny Gomez i Zoe Saldañy. Z kolei Złota Palma dla najlepszego filmu powędrowała do amerykańskiego komediodramatu "Anora". Triumfował też amerykański aktor Jesse Plemons i to za rolę u twórcy "Biednych istot".

Selena Gomez dostała jedną z nagród dla najlepszej aktorki za film "Emilia Pérez" Fot. Gigi Iorio / SplashNews.com/East News

Artykuł jst aktualizowany.

Złote Palmy są przyznawane na Lazurowym Wybrzeżu od 1939 roku i uchodzą za jedne z najstarszych, a zarazem najbardziej uznanych nagród filmowych wszech czasów. O tym, kto otrzyma statuetkę w sekcji konkursowej, decydują jurorzy.

77. Festiwal Filmowy w Cannes rozpoczął się 14 maja, a uroczyste zakończenie odbyło się 11 dni później, 25 maja. Tym razem prestiżową nagrodę w Konkursie Głównym przyznało jury pod przewodnictwem Grety Gerwig, aktorki i reżyserki "Barbie", "Małych kobietek" i "Lady Bird".

Towarzyszyli jej: J. A. Bayona, hiszpański reżyser filmowy; Ebru Ceylan, turecka aktorka i scenarzystka; Pierfrancesco Favino, włoski aktor i producent; Lily Gladstone, amerykańska aktorka nominowana do Oscara za "Czas krwawego księżyca"; Eva Green, francuska aktorka; Hirokazu Kore-eda, japoński reżyser filmowy i producent; Nadine Labaki, libańska aktorka i reżyserka filmowa; oraz Omar Sy, francuski gwiazdor "Nietykalnych" i "Lupina".

W Konkursie Głównym Festiwalu w Cannes 2024 wzięły udział 22 filmy: "All We Imagine as Light"; "Anora"; "The Apprentice" o młodym Donaldzie Trumpie; "Beating Hearts"; "Bird"; "Caught by the Tides"; duńsko-polsko-szwedzka koprodukcja "Dziewczyna z igłą"; "Emilia Pérez" z Seleną Gomez i Zoe Saldaną; "Grand Tour"; "Limonov: The Ballad" z Paweł Pawlikowskim jako jednym ze scenarzystów.

O Złotą Palmę ubiegały się też: "Marcello Mio"; "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli; "The Most Precious of Cargoes"; "Motel Destino"; "Oh, Canada"; "Parthenope" w reżyserii Paolo Sorrentino; "Rodzaje życzliwości" Yorgosa Lanthimosa; "The Seed of the Sacred Fig"; "The Shrouds" Davida Cronenberga; "The Substance"; "Three Kilometres to the End of the World" i "Wild Diamond".

Nagrody na Festiwalu Filmowym w Cannes: pełna lista

Złota Palma, czyli najważniejsza nagroda wieczoru, powędrowała do amerykańskiego komediodramatu "Anora" w reżyserii Seana Bakera ("The Florida Project", "Mandarynka"). Najlepszym reżyserem został Miguel Gomes za portugalsko-włosko-francuski dramat "Grand Tour", a aktorem – Jesse Plemons ("Psie pazury", "Czas krwawego księżyca") za "Rodzaje życzliwości" Yorgosa Lanthimosa, reżysera "Biednych istot".

Z kolei nagroda dla najlepszej aktorki powędrowała aż do czterech gwiazd filmu "Emilia Pérez" w reżyserii Jacquesa Audiarda: Adriany Paz, Zoe Saldañy, Karli Sofíi Gascón i Seleny Gomez. Francusko-meksykańska komedia kryminalna otrzymała też Nagrodę Jury.

Oto wszyscy nagrodzeni na Festiwalu Filmowym w Cannes 2024:

Konkurs Główny

Złota Palma: "Anora", reż. Sean Baker,

Grand Prix: "All We Imagine as Light", reż. Payal Kapadia,

Najlepsza reżyseria: Miguel Gomes, "Grand Tour",

Najlepsze aktorki: Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón i Selena Gomez, "Emilia Pérez",

Najlepszy aktor: Jesse Plemons, "Rodzaje życzliwości",

Najlepszy scenariusz: “The Substance", reż. Coralie Fargeat,

Nagroda Jury: "Emilia Pérez", reż. Jacques Audiard,

Nagroda specjalna (Prix Spécial) : "The Seed of the Sacred Fig", reż. Mohammad Rasoulof.

Sekcja "Un Certain Regard"