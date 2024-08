A skoro Benedict będzie protagonistą kolejnej odsłony miłosnej sagi, to do tanga trzeba dwojga. Już od finału trzeciej części, w którym jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem zasugerowano, że właśnie ten konkretny Bridgerton odegra najważniejszą rolę w kolejnych odcinkach, fani serialu rozpisywali się na temat potencjalnej odtwórczyni jego drugiej połówki.

Kto zagra Sophie Beckett w 4. sezonie serialu "Bridgertonowie"?

Kiedy czwarty sezon "Bridgertonów"?

Czekacie na nową premierę 4. sezonu serialu "Bridgertonowie "? Niestety musimy uzbroić w cierpliwość. Zdjęcia do hitowej produkcji Netflixa mają ruszyć we wrześniu tego roku. Ich zakończenie planowanie jest na kwiecień 2025 roku. Dalsza produkcja zajmie jeszcze więcej czasu.

– Pracujemy nad tym, by wypuszczać kolejne sezony szybciej, ale ich nakręcenie zajmuje osiem miesięcy, potem trzeba je zmontować, a następnie zrobić dubbing w każdym języku. A pisanie również zajmuje bardzo dużo czasu, więc nasze tempo to dwa lata. Staramy się przyspieszyć, ale to mniej więcej taki zakres czasu – powiedziała showrunnerka Jess Brownell w jednym z wywiadów.