To jeden z kilku wariantów rozważanych przez służby odkąd 35-latka przepadła bez śladu na autostradzie A4.

Prokuratura bierze się za sprawę Izy Parzyszek. Śledczy badają hipotezę ws. porwania

Jak dodała, śledztwo "teoretycznie" dotyczy porwania. Dlaczego "teoretycznie"? Bowiem służby na ten moment jeszcze nie odrzucili pozostałych hipotez wskazujących na to, co mogło stać się z Parzyszek.

– Ze względu na dobro śledztwa nie mogę mówić o wszystkich rzeczach, które wiem. Moim zdaniem istotne są dwie hipotezy: została uprowadzona na tej autostradzie albo dobrowolnie wsiadła do czyjegoś auta i się oddaliła, by rozpocząć nowe życie – ocenił.

Ekspert zwrócił uwagę na moment od zepsucia samochodu do momentu wykonania telefonu przez Parzyszek do ojca z informacją o awarii auta.

– Zdziwić też może fakt, że od momentu zepsucia auta na autostradzie do ostatniego telefonu pani Izabeli minęła godzina. Przez ten czas nie zadzwoniła po pomoc drogową. To przepraszam, ale co ona robiła przez godzinę w zepsutym aucie? Może na kogoś czekała – zasugerowała.