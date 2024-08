Izy Parzyszek szuka detektyw. Wyjawił, jakie przyjął hipotezy

Wciąż nie wiadomo, co się stało z Izabelą Parzyszek. Rodzina zaczęła korzystać z pomocy detektywa Tomasza Szewca. Ten w rozmowie z Onetem zwrócił uwagę na moment, w którym kobieta zawiadomiła ojca o awarii samochodu. – Moim zdaniem istotne są dwie hipotezy: została uprowadzona na tej autostradzie albo dobrowolnie wsiadła do czyjegoś auta i się oddaliła, by rozpocząć nowe życie – zauważył.