W niedzielę rano (18 sierpnia) do mediów trafiła przykra wiadomość o śmierci Franciszka Smudy . Trener od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem krwi. "Przeszedł przeszczep szpiku kostnego. Dawcą był jego brat. Początkowo wszystko było w porządku. Myśleliśmy, że pokona chorobę krwi, z którą się zmagał, ale potem jego stan się pogorszył i trafił do jednego z krakowskich szpitali" – czytaliśmy w "Fakcie".

Pogrzeb Franciszka Smudy. Gdzie zostanie pochowany legendarny trener?

"Do zobaczenia Trenerze" – dodał z kolei od siebie Tomasz Frankowski, były podopieczny Franciszka Smudy w Wiśle Kraków, ale również jego współpracownik w sztabie reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w 2012 roku.

Post o Smudzie dodał nawet Robert Lewandowski . "Dziękuję za wszystko Trenerze!" – wspomniał pod wspólnym zdjęciem z czasów gry w Lechu Poznań w sezonie 2008/2009. To właśnie za czasów pracy Franciszka Smudy w Lechu Poznań "Lewy" trafił do klubu ze stolicy Wielkopolski.

Kariera Franciszka Smudy

Przypomnijmy: Franciszek Smuda swoją karierę piłkarską rozpoczął jako obrońca w Unii Racibórz, potem trafił do Odry Wodzisław Śląski. Grał też m.in. w Ruchu Chorzów, Stali Mielec, Piaście Gliwice oraz Legii Warszawa. W 1975 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie grał m.in. w Los Angeles Aztecs. Po powrocie do Europy występował w niemieckich klubach.