Kim był Franciszek Smuda?

Franciszek Smuda swoją karierę piłkarską rozpoczął jako obrońca w Unii Racibórz i Odrze Wodzisław. Później przeszedł do Stali Mielec, a z niej do Legii Warszawa. W 1975 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie grał m.in. w Los Angeles Aztecs. Po powrocie do Europy występował w niemieckich klubach.