Polak ruszył w Tatry Zachodnie i zaginął. Wybrał niełatwe szlaki

Komunikat o zaginięciu polskiego wędrowca pojawił się na profilu słowackiej Horskiej Zachrannej Służby (tamtejszy odpowiednik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego). We wtorek 20 sierpnia ratownicy przekazali, że poszukiwany jest 39-latek z Polski.

Wiadomo, że mężczyzna kilka ostatnich dni spędził na wędrówkach po słowackich Tatrach Zachodnich. "Przez ostatnie kilka dni był aktywny po słowackiej stronie Tatr Wysokich. Podejmował dłuższe i bardziej wymagające wędrówki" – czytamy w komunikacie. Niestety w pewnym momencie zaginął i nie wiadomo, co się z nim stało.

Słowaccy ratownicy proszą o pomoc w poszukiwaniach polskiego turysty

"HZS prosi o pomoc w poszukiwaniach. Jeśli rozpoznajesz mężczyznę na zdjęciu i widziałeś go gdziekolwiek w okresie od 12 sierpnia 2024 r., zgłoś to do HZS Tatry Wysokie 052/44 228 20 lub e-mailem na adres operacne@hzs.sk" – przekazano w krótkim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, a także na oficjalnej stronie Horskiej Zachrannej Słożby.