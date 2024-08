Dla niektórych lato w pełni, ale czy na pewno?

W ostatnich dniach zauważyłam, że liście na drzewach zaczęły przybierać żółtą barwę i opadać. Ta zmiana od razu sprawiła, że pomyślałam o nadchodzącej jesieni, choć kalendarz wskazuje na to, że do jej oficjalnego rozpoczęcia pozostało jeszcze kilka tygodni.

Czy to tylko złudzenie, czy faktycznie lato ustępuje miejsca nowej porze roku?

Czy jesień zaczęła się w sierpniu?

– W tym roku wiosna pojawiła się bardzo wcześnie, co spowodowało przyspieszenie wegetacji o blisko miesiąc. Dlatego to, co zazwyczaj widzimy pod koniec września, obserwujemy teraz. Bardzo suche lato i wysoka temperatura powoduje przyspieszone żółknięcie liści. Taki jest naturalny cykl – skoro wegetacja rozpoczęła się wcześniej, liście będą opadały szybciej – mówi.