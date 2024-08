Poniedziałek od rana należał do bardzo niebezpiecznych. Szczególnie mocno przekonali się o tym m.in. mieszkańcy Jeleniej Góry, gdzie padł nowy dobowy rekord opadów. Chwilę po godzinie 14:00 żywioł w postaci superkomórki burzowej uderzył także w Warszawę . Jeszcze godzinę po ulewie nie milkły dźwięki syren wozów strażackich jadących do podtopionych piwnic i stacji metra.

Superkomórka burzowa w Warszawie. Wystarczyło kilkanaście minut

Wszystko wskazuje na to, że ściana wody, która zalała Warszawę, była efektem właśnie superkomórki burzowej. Wystarczyło 10 minut, żeby temperatura z upalnych 30 st. C spadła do 20 st. C.