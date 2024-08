Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że do końca tygodnia musimy przygotować się na zmienną i bardzo dynamiczną pogodę. W całym kraju doświadczymy mieszanki ciepłych temperatur, burz i opadów deszczu.

Nadciąga kolejny pogodowy armagedon. IMGW wydało serię alertów

Jak czytamy, środa przyniesie dynamiczną i zmienną pogodę , z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami we wschodniej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju.

Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 27 do 30 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach temperatura wyniesie 20 do 21 stopni Celsjusza.

Na północnym zachodzie, na wschodzie i w centrum odczujemy do 26 stopni Celsjusza. Nad morzem prognozowany jest silny wiatr o porywach nawet do 60 km/h. Podczas burz z kolei porywy mogą sięgać 70 km/h.

Czwartek z kolei przyniesie więcej słońca, choć na północy mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatury spadną w całym kraju: w najcieplejszym momencie dnia na północy wyniosą od 19 do 21 stopni Celsjusza , w centrum około 23 stopnie, a na południowym wschodzie 24 stopnie.

Do poprawy sytuacji dojdzie w piątek. Początek weekendu będzie obfitować w słońce, chociaż w sobotę na zachodzie istnieje możliwość przelotnych opadów deszczu.

W piątek temperatura maksymalna na zachodzie może osiągnąć do 28 stopni Celsjusza, a w sobotę w tej samej części kraju możliwe jest osiągnięcie 30 stopni, a lokalnie nawet 32 stopnie Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 23 do 25 stopni ciepła.

W niedzielę zaś znów dojdzie do kolejnych zmian w pogodzie. Co to oznacza? Otóż czas się przygotować na kolejne burze oraz opady deszczu, a nawet gradu.