– Po wyładowaniach atmosferycznych doszło do usterki systemu elektronicznego kolejki linowej, ale zgodnie z naszymi standardami zwieźliśmy bezpiecznie na dół wszystkich oczekujących w górnej stacji turystów w trybie awaryjnym – powiedział Łukasz Chmielowski z Polskich Kolei Linowych, którego cytuje TVN24 .

Awaria kolejki na Kasprowy Wierch. Potrzebna była wielka ewakuacja

Portal RMF24 dowiedział się, że w jeden z elementów kolejki uderzył piorun. Trwa jednak dokładna weryfikacja, co tam się dokładnie stało. Wzburzenie wielu osób budzi fakt, że kolejka kursowała w czasie burzy.

Burzowa pogoda nie odpuszcza w Polsce

Po burzowej środzie czwartek przyniesie więcej słońca, choć na północy mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatury spadną w całym kraju: w najcieplejszym momencie dnia na północy wyniosą od 19 do 21 stopni Celsjusza , w centrum około 23 stopnie, a na południowym wschodzie 24 stopnie.

Do poprawy sytuacji dojdzie w piątek. Początek weekendu będzie obfitować w słońce, chociaż w sobotę na zachodzie istnieje możliwość przelotnych opadów deszczu.

W piątek temperatura maksymalna na zachodzie może osiągnąć do 28 stopni Celsjusza, a w sobotę w tej samej części kraju możliwe jest osiągnięcie 30 stopni, a lokalnie nawet 32 stopnie Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 23 do 25 stopni ciepła.

W niedzielę zaś znów dojdzie do kolejnych zmian w pogodzie. Co to oznacza? Otóż czas się przygotować na kolejne burze oraz opady deszczu, a nawet gradu.