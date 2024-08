Dwie osoby zmarły po zakażeniu bakterią nad Bałtykiem

Niemieckie władze poinformowały, że są to pierwsze zgony związane z zakażeniem przecinkowcem w obecnym sezonie. Do tej pory zgłoszono pięć przypadków zakażenia tą bakterią.

Czym są bakterie Vibrio vulnificus?

Niemieckie władze ostrzegają

Kontakt z przecinkowcami może prowadzić do poważnych infekcji, które mogą mieć tragiczne konsekwencje dla zdrowia człowieka, w tym sepsę. W wyniku zakażenia mogą wystąpić również gorączka i dreszcze, a jeśli bakteria dostanie się do organizmu przez otwartą ranę, może dojść do powstania bolesnych pęcherzy oraz trwałego uszkodzenia skóry i tkanek, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci.