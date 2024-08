Zakazy na hiszpańskich plażach

Niedopałki papierosów były najczęstszymi odpadami znajdowanymi na plażach, a ich usunięcie stanowiło duże wyzwanie. Za złamanie tego zakazu grozi mandat w wysokości do 2 tysięcy euro, co odpowiada około 8500 złotych.

Również spożywanie alkoholu jest zabronione i może skutkować karą do 750 euro, czyli około 3200 złotych. Zakazem objęte jest także rozpalanie grilla, za co można otrzymać mandat do 3 tysięcy euro, czyli około 13 tysięcy złotych.

Na plaży w Benidormie obowiązuje zakaz kąpieli w morzu w godzinach od północy do 7 rano, ze względu na brak obecności ratowników. Osoba przyłapana na pływaniu w tych godzinach może otrzymać karę w wysokości do 1200 euro, czyli około 5200 złotych.

Ten zakaz na hiszpańskich plażach wzbudza kontrowersje

Niedawno głośno zrobiło się o przepisie, który obowiązuje od 2016 roku na niektórych hiszpańskich plażach . Zakaz ten dotyczy budowania konstrukcji z piasku, takich jak zamki i inne budowle. W miejscach objętych tym zakazem takie działania mogą być uznane za niszczenie chronionego wybrzeża, co grozi karą do 150 euro, czyli około 700 złotych.

"Więc nie kupuj dzieciom wiaderek i łopatek", "Co oni próbują zrobić, odstraszyć turystów, czy co? Co się stanie, jeśli opalałeś się pod swoim parasolem, a potem poszedłeś popływać – czy powiedzą, że rezerwujesz miejsce? To wszystko brzmi dla mnie głupio", "Mam nadzieję, że niektóre z tych absurdalnych zasad to żart, bo inaczej widzę, jak turyści będą omijać to miejsce szerokim łukiem" – brzmi treść wybranych komentarzy w przestrzeni internetowej.