Jak pisaliśmy wcześniej naTemat, w filmie "W głowie się nie mieści 2", który polską premierę miał 12 czerwca, Riley ma już 13 lat (jest dwa lata starsza niż w pierwszej odsłonie z 2015 roku). Gdy emocje dziewczyny myślą, że już nic gorszego od wyprowadzki do innego miasta ich nie spotka, wtedy do "pokoju kontrolnego" wprowadzają się Niepewność, Zazdrość, Nuda oraz Zakłopotanie. Starsze emocje zostają uwięzione przez nowe, a Riley czeka okres nastoletniego buntu i rządów lęku.

"W głowie się nie mieści 2" trafiło na VOD. Gdzie kupić?

W anglojęzycznym dubbingu swojego głosu użyczyli Amy Poehler ("Parks and Recreation"), Phyllis Smith ("The Office"), Ayo Edebiri ("The Bear"), Richard Kin ("Poważny człowiek"), Bill Hader ("To"), Maya Hawke ("Stranger Things"), Adele Exarchopoulos ("Życie Adeli"), Kyle MacLachlan ("Miasteczko Twin Peaks" i "Fallout") oraz Diane Lane ("Niewierna").