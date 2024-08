Onet, powołując się na informacje PAP, podał, iż do spotkania doszło w willi premiera przy ul. Parkowej w Warszawie. Z nieoficjalnych ustaleń agencji wynika też, że w spotkaniu uczestniczyli wspominani przywódcy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050.

Premier Tusk spotkał się z koalicjantami

O czym rozmawiano? Podczas spotkania miano przedyskutować rozbieżności w stanowiskach koalicjantów przed zbliżającym się posiedzeniem Sejmu. Zacznie się ono 11 września. Narada odbyła się też ze względu na to, że na najbliższy wtorek zaplanowano przyjęcie przez rząd projektu budżetu na rok 2025. Tematami rozmów były też m.in. obniżenie składki zdrowotnej i kredyty mieszkaniowe.

O co chodzi w sporze ws. kredytów w koalicji Tuska?

Chodzi o limity cen od metra kwadratowego mieszkania objętego programem. To rozwiązanie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii ma zatrzymać wzrost cen mieszkań, który tak bardzo wyskoczył w górę z programem Prawa i Sprawiedliwości - "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Wiceminister rozwoju, Jacek Tomczak, przedstawił to jako propozycję do dyskusji. Szczegóły tego sporu są w tym tekście.