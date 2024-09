5 filmów i seriali dokumentalnych o sektach (LISTA)

Ucieczka z Twin Flames

Z serialu Netfliksa dowiadujemy się, że Divine'owie mieli namawiać swoich wolontariuszy do łączenia się ze swoimi "bliźniaczymi płomieniami" za wszelką cenę, co w niektórych przypadkach kończyło się stalkingiem. Ponadto Jeff miał sugerować członkom zmianę płci.

Bardzo dziki kraj

Serial dokumentalny "Bardzo dziki kraj" , który miał swoją premierę podczas Festiwalu Filmowego Sundance, omawia historię kontrowersyjnego i samozwańczego guru Bhagwana Shree Rajneesha (dla swojej wspólnoty Osho). Razem ze swoimi zwolennikami zbudował w hrabstwie Wasco w Oragonie społeczność zwaną Rajneeshpuram. Jak opisywało produkcję IndieWire, "orgie, dzikie tańce, czerwone stroje i podejrzana epidemia salmonelli to zaledwie wierzchołek góry lodowej całej tej sprawy".

Dokument braci Way próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jak daleko człowiek jest w stanie posunąć się, by zdobyć władze. W serialu o swojej relacji z indyjskim guru opowiedziała Sheela, jego prawa ręka, która zerwała z nim kontakt po tym, jak dowiedziała się, że zażywa narkotyki.

Diabelski taniec

Pierwszy odcinek "Diabelskiego tańca" zaczyna się niewinnie, bo od przedstawienia rodziny, która próbuje nawiązać kontakt z Mirandą Derrick. Influencerka odcięła się od bliskich, gdy dołączyła do firmy 7M Films. Jej właścicielem jest pastor i założyciel znajdującego się w Los Angeles Kościoła Shekinah, Robert Shinn. W pozwie cywilnym z 2023 jego działalność określono mianem "sekty działającej pod przykrywką instytucji religijnej".

W miniserialu słyszymy o budzących niepokój kolacjach, które miały odbywać się w domu Shinna, a także oskarżenia dot. molestowania seksualnego. Pastor miał namawiać Melanie Lee, która od 2011 roku nie jest już członkinią wspólnoty, do uprawiania seksu z innym mężczyzną. Kobieta zdecydowała się na ucieczkę, zostawiają w kościele swoją siostrę Priscyllę.

Jonestown

W dokumencie "Jonestown" Stanleya Nelsona z 2006 roku dowiadujemy się, że po zamachu na Ryana niesławny guru zmusił swoich wyznawców do wypicia zabójczego naparu będącego mieszaniną m.in. chloropromazyny, diazepamu, cyjanku i hydratu.

Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo

W serialu dokumentalnym Rachel Dretzzin i Grace McNally poświęcają sporo czasu na omówienie kwestii poligamicznych małżeństw, do których Jeffs zmuszał nieletnie dziewczęta. Proroka oskarżano o kazirodztwo, w 2007 roku skazano go jako wspólnika w sprawie dotyczącej dwóch przypadków gwałtu. W Teksasie uznano go za winnego napaści seksualnej na 15-latkę oraz gwałt ze szczególnym okrucieństwem na 12-latce.